Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



«Українська команда» передала машину «швидкої допомоги» 20 армійському корпусу. До складу цього військового формування увійшли бригади, які захищали Запоріжжя та Сумщину. А сьогодні б'ють ворога на найскладніших ділянках фронту в Донецькій області», - повідомив Артур Палатний.





Він зазначив, що машини «швидкої допомоги» наразі дуже потрібні на фронті, де для збереження життя бійців важлива кожна хвилина.

«На передовій для збереження життя важлива кожна хвилина. Тому допомога має бути завжди поруч. Завдяки нашій підтримці бійці можуть бути впевнені, що у критичний момент допомога приїде миттєво, врятує життя і додасть сил для нових перемог», - зазначив Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» відправила на передову понад 100 позашляховиків, вантажівок, «швидких» та іншу автомобільну техніку. Також волонтери передали захисникам більш ніж 3700 дронів, майже 200 зарядних станцій, десятки систем РЕБ, «Старлінки», сіткомети та багато іншого.