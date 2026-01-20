Про це у своєму фейсбуці наголосив заступник лідера "Батьківщини" Валерій Дубіль, коментуючи судове засідання у справі Юлії Тимошенко.

"Сьогодні ми знову бачимо як намагаються тиснути на Юлію Тимошенко. Для нашої команди це чергова перевірка нашої стійкості, яку ми вже не раз проходили".



Я знаю Юлію Володимирівну багато років. Її неможливо зламати судами чи залякати тиском, бо її головна опора — це мільйони українців, інтереси яких захищає все своє життя. Коли вона виступає за малий бізнес, громади, соціальну справедливість, вона робить це щиро. І саме це сьогодні комусь заважає", - написав голова Київської "Батьківщини".

За його словами, вся команда "Батьківщини" продовжує працювати у Верховній Раді, у громадах, на місцях "відстоювати права українців, незважаючи на черговий політичний тиск".

"Захист людей був і залишається нашим пріоритетом. Будь-які спроби перетворити політичну боротьбу на судові переслідування лише віддаляють нас від європейських цінностей, за які ми всі боремося. І все ж таки, я вірю, що здоровий глузд має перемогти. Тому що справедливість є, за неї варто боротися!", - резюмував Дуб.