У Київській міській раді відбулося засідання робочої групи, яка працює над створенням міської цільової програми підтримки мешканців столиці, що постраждали внаслідок терористичних атак російської федерації. Робочу групу очолює депутатка фракції «Європейська Солідарність» Людмила Ковалевська.

Під час засідання учасники обговорили пропозиції щодо комплексної допомоги киянам, які зазнали втрат через ворожі обстріли. Зокрема, йшлося про забезпечення постраждалих харчуванням, звільнення від оплати адміністративних послуг, а також повне або часткове відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги в період дії воєнного стану.

Окрему увагу робоча група приділила питанню розміщення мобільних укриттів у столиці та визначенню порядку їх утримання й обслуговування. Також були внесені пропозиції щодо забезпечення стабільної роботи пунктів незламності.



Депутатка Київради Людмила Ковалевська

У контексті енергетичної кризи, що виникла після масованих атак ворога, обговорили механізми допомоги мешканцям міста, які залишилися без світла та тепла. Особливий акцент зробили на підтримці хворих і маломобільних киян, які змушені тривалий час перебувати в холодних оселях.

Голова робочої групи Людмила Ковалевська наголосила на необхідності створення чіткої та дієвої міської програми, яка дозволить оперативно реагувати на потреби постраждалих мешканців столиці.

«У час, коли ворог продовжує обстрілювати столицю і наші мешканці постійно перебувають під атаками, наше завдання — максимально допомогти їм оговтатися після цих обстрілів і надати всебічну підтримку. Саме тому ми працюємо над створенням міської цільової програми, у якій будуть детально прописані всі напрямки допомоги постраждалим киянам», — зазначила Людмила Ковалевська.