У сучасній війні успіх операції часто залежить не тільки від відваги бійця, а й від того, наскільки швидко він може пересуватися. Коли йдеться про розвідку, швидкість та надійність техніки — це питання життя та смерті.

Саме тому чергове поповнення автопарку спецпідрозділу ГУР МО України стало важливою подією, яка об'єднала зусилля посадових осіб, депутатів та міжнародних друзів.

Ті, хто змінює хід історії

Бійці Головного управління розвідки — це люди, особи яких ми рідко бачимо, але чию працю відчуває вся країна. Вони працюють у тіні, виконуючи найскладніші завдання у тилу ворога та передової. Для таких підрозділів повнопривідне авто – це не розкіш, а критична потреба. Це можливість швидко завдати удару та швидко вивести групу з небезпечної зони. Кожна така машина – це додаткові шанси для наших хлопців повернутись додому живими.

Команда, яка зробила це можливим

Автомобіль потрапив до рук розвідників завдяки злагодженій роботі кількох сторін. Голова Держекоінспекції Поліського округу Євген Медведовський разом із народним депутатом Арсенієм Пушкаренком взяли на себе організаційні питання та логістику. Але ця передача була б неможливою без підтримки надійних друзів з Естонії. Естонський народ ще раз довів, що справжня дружба вимірюється не протокольними зустрічами, а реальною технікою, яка вже сьогодні поїде на фронт знищувати ворога. Естонія залишається одним із найвідданіших партнерів України, чия підтримка – приклад справжньої європейської солідарності.

Більш ніж просто залізо

Як зазначив Євген Медведовський, цей позашляховик це набагато більше, ніж просто транспортний засіб. Це внесок у нашу спільну свободу. Коли державні структури, народні обранці та міжнародні партнери працюють як один механізм, результат не змушує себе чекати. Сьогодні важливо не зменшувати обертів. Підтримка армії, а особливо її "очей та вух" - розвідки, має бути щоденною справою кожного, хто хоче бачити Україну вільною. Тільки пліч-о-пліч із захисниками та вірними друзями ми зможемо вибити агресора з нашої землі та повернути справедливий світ у кожний будинок.