Благодійний фонд молодіжної ініціативи «НАДІЯ» разом із Валерієм Дубілем передали на передову чергову партію апаратів Easy Pulse швейцарського виробника Schiller – сучасних систем для автоматичного непрямого масажу серця.

Загалом уже 315 таких пристроїв працюють вздовж усієї лінії фронту.

Easy Pulse забезпечує безперервний масаж серця при критичних пораненнях та підтримує життєві функції пацієнта у стабілізації чи евакуації. Апарат фіксується на грудній клітці та працює автономно, що особливо важливо в умовах бойових дій, дефіциту медиків та обмеженого простору.

«Забезпечення прифронтової медицини найсучаснішим реанімаційним обладнанням є одним із наших пріоритетів. 315 апаратів Easy Pulse передано підрозділам сил оборони та вже використовуються в бойових умовах. Роботу в цьому напрямку буде продовжено», - розповів Валерій Дубіль, голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи «НАДІЯ», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров'я нації.

Передані пристрої використовують підрозділи ЗСУ, ГУР, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Easy Pulse працюють на харківському, донецькому, запорізькому, херсонському та сумському напрямках – у стабілізаційних пунктах, евакуаційних авто та прифронтових реанімаціях.

«Ми неодноразово застосовували Easy Pulse на сумському напрямі та підтверджено випадки порятунку життя. Апарат виконує безперервний масаж серця та фактично звільняє руки двох медиків для інших невідкладних дій. В умовах нестачі спеціалістів на фронті це має вирішальне значення», — розповідає Атос, капітан медичної служби, лікар-хірург одного із штурмових підрозділів.

Усього з початку повномасштабної війни команда фонду «НАДІЯ» разом із партнерами здійснила понад 370 місій на фронт, забезпечуючи підрозділи Сил оборони критично необхідним обладнанням, зв'язком, харчуванням та медичним обладнанням.