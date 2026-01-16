І поки частина суспільства бачить у цьому крок до цивілізованого світу, політик та громадський діяч Микола Томенко б'є на сполох. На його переконання, сьогодні це справжній бенефіс для тих, хто звик заробляти на державі, маючи у кишені кілька паспортів різних країн.





Томенко не підбирає слова, називаючи цей закон «сумно відомим та антиконституційним». На його думку, найбільше сьогодні радіють не прості люди, а ті, хто роками опановує бюджетні кошти.





«Сьогодні свято у земельних аферистів, резидентів інших країн та множинних громадян, які заполонили владні структури, правоохоронні органи або купили собі посади у складі багатотисячної армії усіляких помічників та радників», — зазначає політик.

Юридичний парадокс: перший курс права

Головний аргумент критики – пряме порушення 4 статті Конституції України, де чітко прописано принцип єдиного громадянства. Томенко дивується, як влада могла піти на такий крок, знаючи, що Конституційний Суд ще навіть не надав офіційного тлумачення цієї норми на запит 99 депутатів.

За його словами, це базові речі, які знають студенти-першокурсники, але чомусь ігноровані на рівні держави. Він наводить приклад Литви, де подібні питання вирішуються виключно на референдумах, і народ уже двічі сказав такому нововведенню «ні».

Земля – головна мета

Найбільшу небезпеку Микола Томенко бачить у доступі до українських чорноземів. Хоча множинне громадянство дозволене лише з обмеженим переліком країн (Канада, Німеччина, Польща, США та Чехія), це вже відкриває величезні можливості для махінацій.

«Там теж достатньо охочих, наприклад, у союзі з нашими земельними аферистами ЗАКОННО придбати до 10 000 га землі сільськогосподарського призначення, тому що з 16 січня багато громадян це зможуть зробити на загальних підставах», — застерігає Томенко.

Він нагадує про справу ексміністра Сольського, якого судять із махінації з тисячами гектарів державних земель, наголошуючи, що це відбувалося ще до того, як закон про два паспорти почав діяти.

Що далі?

Політик упевнений, що присутність людей із кількома громадянствами у правоохоронних органах та владі — пряма шкода національним інтересам. Проте лишає місце для надії. Томенко сподівається, що ситуацію вдасться виправити, коли Конституційний Суд почне працювати у повному складі або відбудуться нові вибори.

«Я переконаний у тому, що діяльність у нинішній владі та правоохоронних органах так званих резидентів та множинних громадян — це зло та шкідництво... Сподіваюся лише на те, що коли буде повністю укомплектовано Конституційний Суд чи відбудуться вибори, цей закон буде визнано неконституційним та скасовано».