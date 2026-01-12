Колишня очільниця АРМА (2023–2025 рр.) Олена Дума виступила з резонансною заявою. За її словами, зараз відбувається системне «обнулення» результатів дворічної праці сотень фахівців. Під загрозою — не лише продаж розкішної яхти Віктора Медведчука, а й загалом прозорість управління активами держзрадників.

Ми зібрали головні тези цієї пресконференції, які свідчать про те, що «поплічники реваншу» знову піднімають голову.

Статистика, що говорить сама за себе: доходи падають, активи «зникають»

Олена Дума навела сухі цифри, які найкраще ілюструють ефективність управління до та після її відставки:

За часів Думи: 11 млрд грн направлено на потреби ЗСУ, акумульовано понад 12 млрд грн у 2024 році та майже 6 млрд грн чистого прибутку до бюджету у 2025-му.

Після відставки: За друге півріччя 2025 року бюджет отримав лише символічні 1,4 млрд грн.

Цей спад — не випадковість, а результат зміни підходів. Агентство фактично втратило незалежність, перейшовши під пряму координацію Прем’єр-міністра, що в антикорупційній сфері зазвичай означає лише одне — політичний вплив та відсутність реальної відповідальності за провали.

Скандал у Карпатах: 460 гектарів за ціною «хати в селі»

Один із найкричущіших кейсів, про які розповіла ексголова АРМА — продаж землі в Карпатах.

Об'єкт: 460 гектарів землі (площа, що дорівнює 18-ти державам Ватикан!) із готовою інфраструктурою та підйомниками під майбутній гірськолижний курорт.

Реальна ціна: Очікувалося щонайменше 1 мільярд гривень на ЗСУ.

Фінал: Продано за 85 мільйонів гривень.

Кому пішла земля? Новими власниками стали люди з оточення Януковича — Андрій Вінграновський (чоловік сестри Льовочкіна) та його партнер Ігор Власюк.

Це показовий приклад того, як замість фінансування армії державні ресурси за безцінь переходять до рук «старих еліт».

Яхта Royal Romance: 8 мільярдів, які «зависли» через Офіс Генпрокурора

Головний символ розкоші Медведчука — яхта Royal Romance — досі не продана. Хоча АРМА за часів Думи зробило все можливе: отримало свідоцтво про націоналізацію, погодило правила продажу за кордоном та обрало аукціонний дім.

Чому яхта досі в Хорватії, а не в бюджеті України?

Зліт арешту: Через неналежну підготовку документів Офісом Генпрокурора (міжнародна правова допомога) первинний арешт було втрачено. Блокування продажу: Незважаючи на 17 запитів до Генеральних прокурорів, нове рішення про продаж яхти так і не було легалізоване. Зникнення інформації: З сайту АРМА почали «вичищати» всю історію про яхту: протоколи, відео оглядів у Хорватії та судові рішення.

За оцінками Думи, через ці маніпуляції держава може втратити близько 8 мільярдів гривень.

«Кадри вирішують все»: Адвокат Медведчука в керівництві АРМА

Найбільш цинічним кроком Олена Дума вважає кадрову політику нинішнього керівництва. Вона стверджує, що 31 грудня на керівну посаду в Агентстві був призначений адвокат самого Віктора Медведчука.

«Ми бачимо свідомі кроки на знищення процедур, щоб зберегти активи для злочинців. Це Медведчукгейт або навіть ігрища на крові українців», — наголосила вона.

Що далі?

Олена Дума анонсувала власне розслідування, де обіцяє розкрити деталі візиту до неї журналіста Михайла Ткача та пояснити, як маніпуляції розслідувачів іноді підігрують системі, породжуючи зневіру в суспільстві.

Висновки для влади та суспільства: Якщо зараз не зупинити цей процес, активи, які мали працювати на перемогу, стануть фундаментом для політичного реваншу проросійських сил, які просто «перечікують» війну.