Європа має чітко визначити свої стратегічні цілі у війні Росії проти України, включно з відновленням територіальної цілісності України, виплатою репарацій та зміною режиму в Москві.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив онук останнього імператора Австро-Угорщини Карла I, почесний президент Пан'європейського руху Австрії Карл фон Габсбург у своїй щорічній "Промові про майбутнє Європи" у неділю у Відні.

"Найбільшою загрозою для Європи вже багато років є московська війна на знищення проти України. Це – війна, спрямована на знищення держави та народу, водночас з прагненням розколоти Європу для легшого контролю", - заявив він.

На переконання Карла фон Габсбурга, у відносинах з так званою "Російською Федерацією" слід враховувати кілька фундаментальних принципів: "Росія була створена шляхом завоювань і утримується за допомогою терору. Ця московська колоніальна імперія – цей термін більш доречний, ніж "Росія" – знає лише два стани: війна або підготовка до війни. Вона спрямована на експансію. Завойований та поневолений народ використовується для принесення в жертву в наступній військовій експансії. Брехня – це прояв влади московського правителя. Навіть якщо він знає, що всі інші знають, що він бреше, він може собі це дозволити, бо має владу".

За його словами, лише з усвідомленням цих принципів та за умови відданості європейським цінностям слід виробляти стратегію поводження з Москвою та чітко визначати ціль підтримки України.

"Дозвольте мені, пані та панове, сформулювати ці цілі конкретно: відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, репарації від Москви, зміна режиму в Москві. Справу Путіна необхідно розглянути в межах міжнародного трибуналу з воєнних злочинів", - наголосив Карл фон Габсбург.

Він також підкреслив, що нездатність Заходу захистити в Україні міжнародний порядок, заснований на правилах, призведе до різкого зростання ризику нових воєн у світі. Також було висловлено застереження, що у разі поразки України Китай може вдатися до військової анексії Тайваню, оскільки побачить слабкість демократичного світу.

"Якщо ми, західний світ, у наших відносинах з Росією не продемонструємо, що готові захищати порядок, заснований на правилах, аби не скотитися до глобальної анархії, у якій згадана "вісь зла" вважає, що може силою взяти все, чого забажає, – тоді Китай наважиться на військовий напад на Тайвань. Інакше кажучи: якщо ми не готові захищати порядок, заснований на правилах, в Україні, ризик війни у світі зростатиме експоненційно", - заявив почесний президент Пан'європейського руху Австрії.





У своїй промові він також розкритикував політику нинішньої адміністрації США, яка, за його словами, демонструє зневагу до європейської інтеграції та відкрито підтримує антиєвропейські сили в державах ЄС. На його переконання, Європа не має права перекладати відповідальність за власну безпеку на Сполучені Штати. На цьому тлі Карл фон Габсбург закликав до формування справжньої європейської зовнішньої та безпекової політики, включно зі створенням повноцінного міністерства закордонних справ ЄС, підзвітного Європарламенту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше президент Пан’європейського руху Австрії Райнгард Клучек заявив в інтерв’ю агентству, що розпад Російської Федерації є реалістичним сценарієм, зважаючи на колоніальний характер російської держави, і Європа має бути готовою до цього.