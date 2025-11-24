Плакаты с надписью FCKPTN становятся новым символом европейской солидарности с Украиной. 23 ноября такой баннер появился на мосту Миндаугаса в Вильнюсе – фото быстро разлетелись соцсетями.

Впрочем, литовцы в этом не одиноки. В тот же день бельгийские болельщики развернули аналогичные плакаты во время матча чемпионата Бельгии "Брюгге" - "Шарлеруа". Подобные акции прошли и на футбольных трибунах в Болгарии. Кроме антипутинских лозунгов, на матчах и улицах европейских городов появляются плакаты STOP LUKA — против белорусского диктатора Лукашенко.

В Литве антипутинские акции стали регулярными и особенно активизируются в ходе символических дат и резонансных международных событий. Похоже, эта практика распространяется на весь континент.