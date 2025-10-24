Политик Николай Томенко назвал "странную войну" депутатов о том, "кто виноват?" в отсутствие системной подготовки к прогнозируемой холодной осени/зиме 2025/2026 года.

Он обвинил народных избранников и депутатов Киевсовета в "типичном цинизме", приводя шокирующие цифры: на фоне энергетического кризиса Киевсовет увеличил финансирование собственных депутатских фондов до 1,5 миллиарда гривен, а парламентские партии за время полномасштабной войны потратили почти 3 миллиарда гривен налогоплательщиков на свое содержание и рекламу. Томенко убежден, что виноваты все, кто поддерживает такие решения, и предлагает создать новое "военное" правительство, члены которого публично откажутся от участия в предстоящих выборах.

Деньги на депутатов вместо подготовки к холодам

Николай Томенко обратил внимание на парадокс: пока в медиа идет спор, кто несет ответственность за энергетическую неготовность, власти ни разу не послушали "здорового голоса" о необходимости формирования реального военного бюджета для всех.

Наиболее возмутительным Томенко считает решение киевских депутатов:

"Типовой депутатский цинизм - это когда ВСЕ фракции Киевсовета в нынешних энергетических условиях, главным вопросом своего последнего пленарного собрания сделали …УВЕЛИЧЕНИЕ финансирования СВОИХ депутатских фондов?! 'Защитники' киевлян увеличили расходы для себя еще на 300 миллионов через год".

Политик также напомнил, что из налогов киевлян финансируются 12 заместителей Кличко с "космическими зарплатами и премиями", 360 помощников депутатов, сотни миллионов на СМИ, рекламу, "ежегодная пересадка цветов и кустов и перекладывание плитки и бордюров".





Парламентское "единство" на 3 миллиарда

Общенациональный уровень, по словам Томенко, не лучше. Депутаты Верховной Рады "несокрушимо" едины в стремлении увеличивать расходы на чиновничество, прокуроров, судей и самих себя:

"Самым безнравственным во время ВОЙНЫ выглядит несгибаемое единство всех парламентских партий в сохранении бюджетного финансирования для себя. С учетом средств на 2025 год, с 24 февраля 2022 года... партийные вожди на свое содержание и рекламу потратили уже почти 3 миллиарда гривен налогоплательщиков".

Даже на 2025 год депутаты предусмотрели себе 865 миллионов гривен на финансирование партий, мотивируя это, вероятно, подготовкой к выборам.

Кто виноват и что делать?

На вопрос "КТО ВИНОВЕН?" Томенко дает однозначный ответ: "это все кто принимает или «оппозиционно» молча поддерживает такие решения".

Политик предлагает ряд радикальных шагов для исправления ситуации:

Тотальное сокращение расходов на армию чиновничества от Киева до самой малой общины.

Приведение зарплат, премий и пенсий в бюджетной сфере к реалиям военного времени, чтобы "ни один чиновник или судья-пенсионер не получал больше военного на фронте".

Мораторий на бюджетные расходы, не связанные с социальными обязательствами и обороной.

Реализация обещаний о борьбе с коррупцией, в частности, отмена залога для чиновников-коррупционеров и конфискация их имущества.

Для реализации этих задач Томенко призывает к созданию "НОВОГО ПАРЛАМЕНТСКОГО БОЛЬШИНСТВА и НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА на время ВОЙНЫ".

"Условиями вхождения в состав этого ВОЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА должен стать публичный отказ от участия в грядущих президентских и парламентских выборах".

Финальным условием консолидации Томенко называет публичное подтверждение Президентом Зеленским его предвыборного обещания о неучастии в грядущих президентских выборах.





