22 октября 2025 г. в стенах Торгово-промышленной палаты Украины состоялось заседание Комитета предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.

Тема встречи — «Изменения экологического законодательства: порядок мониторинга выбросов в режиме реального времени, периодичность государственного экологического надзора и внедрение Интегрированного разрешения окружающей среды».

Заседание открыл Президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, отметив важность диалога между бизнесом и государством в сфере устойчивого развития. Модерировал встречу генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий и глава профильного комитета ТПП Владислав Антипов.

«Сегодня украинский бизнес готов инвестировать в зеленую трансформацию, но ожидает прогнозируемости и последовательности со стороны государства. Нам требуется четкий календарь перехода на европейские стандарты, а не хаотические изменения правил. Мы стараемся не избегать ответственности, а иметь реальные механизмы модернизации производств. Именно поэтому подобные встречи являются ключевыми для согласования совместных действий», - подчеркнул Владислав Антипов .

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал о прогрессе евроинтеграции экологического законодательства и представил законодательные инициативы Верховной рады в экологической сфере. «Украина продемонстрировала весомый прогресс в сфере экологической политики, подтвердивший июньский скрининг в рамках процесса вступления в ЕС. Это был важный этап, который показал — мы двигаемся в правильном направлении. Европейские партнеры отметили системные изменения, происходящие в экологическом управлении. Теперь наша задача — превратить эти достижения в устоявшиеся реформы, которые принесут ощутимые результаты и для бизнеса, и для граждан», — подчеркнул он.





Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Зубович подчеркнул, что государство стремится гармонизировать требования к промышленности с директивами ЕС: «Мы стремимся к тому, чтобы интегрированное окружающее разрешение стало современным европейским инструментом управления влиянием на окружающую среду. Он объединяет экологические стандарты, энергоэффективность и технологическую модернизацию. Это позволит предприятиям планировать развитие на годы вперед, понимая, что государство стоит на стороне разумного баланса между экологией и экономикой».

В свою очередь первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба очертил новые подходы службы к надзору: «Мы отходим от формальных проверок и переходим к системе, которая базируется на оценке рисков. Там, где есть угроза окружающей среде или здоровью людей, инспекция будет реагировать в первую очередь. Но там, где предприятия соблюдают правила, государство должно действовать как партнер, а не карательный орган».

Важный акцент во время дискуссии сделал директор департамента по предотвращению промышленного загрязнения и климатической политики Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Богдан Семененко . Он представил видение министерства по развитию автоматизированных систем мониторинга как части национальной экологической инфраструктуры. Это станет основой для эффективного управления экологическими рисками и выполнения обязательств в рамках «Зеленого курса» ЕС.

Участие в заседании также принял начальник Управления организационной деятельности Государственной экологической инспекции Александр Федоренко , акцентировавший внимание на практических аспектах реализации реформы. В частности, он подчеркнул необходимость повышения квалификации инспекторов, цифровизации процедур проверок и создания единой аналитической платформы для взаимодействия бизнеса с государственными структурами.

В ходе дискуссии участники обсудили также вопросы управления отходами. Бизнес-сообщество призвало правительство продлить действие экспериментального порядка выдачи разрешений на операции с неопасными отходами до августа 2026 года.

Встреча стала очередным шагом в формировании общей позиции власти и бизнеса по модернизации экологического законодательства, обеспечивающего баланс между развитием экономики и защитой окружающей среды.













