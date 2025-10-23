Этой осенью коллектив Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко имел все основания не только праздновать свое 107-летие, но и радоваться победе в настоящей борьбе за существование.

Недавно университет, являющийся первым украинским государственным вузом, основанным еще Гетманом Скоропадским, оказался под угрозой ликвидации. Кто пытался "переписать историю" и присоединить национальное учреждение к аграрному вузу, и почему это сражение стало примером для всей страны — читайте дальше.

История, которую хотели стереть: первый украинский государственный

В Каменце-Подольском состоялся ряд торжественных и просветительских мероприятий по случаю 107-летия основания легендарного Огиенковского университета. Эта дата имеет огромное значение для украинского образования.

Как подчеркнула руководительница университета Наталья Бахмат во время принесения присяги первокурсниками, это заведение — не просто очередной вуз. Это первый Украинский государственный университет, основанный в далеком 1918 личным решением Гетмана Украины Павла Скоропадского. Его первым ректором стал выдающийся Иван Огиенко — имя, ставшее символом украинской государственности и духовности. Почитание этой традиции является делом чести для всего коллектива.

Угроза ликвидации: битва за будущее

Празднование 107-летия имело особый, горький привкус победы. Недавно университет пережил своеобразное "второе рождение", выдержав мощный удар извне.

Оказалось, что летом этого года, по "лоббированию хмельницких магнатов" и при поддержке отдельных чиновников Министерства образования, КПНУ планировали реорганизовать и присоединить к местному аграрному вузу. Это походило на попытку отобрать у города и страны часть его истории и будущего. Это напоминает общечеловеческое правило: всегда найдутся те, кто пытается что-то отнять или разрушить.

Пример для подражания: как университет защитил себя

Однако университет и община не сдались. Совместная, принципиальная борьба коллектива заведения, народных депутатов, местных властей и общественности привела к сохранению вуза. Они доказали, что настоящие ценности и воля к жизни намного сильнее любых чиновничьих интриг.

Известный общественный деятель и ученый Николай Томенко, активно поддержавший коллектив в это непростое время, назвал это примером для всей Украины:

"Преподаватели и студенты КПНУ продемонстрировали принципиальную позицию и стали примером для подражания другим вузам. Потому что чиновники-гастарбайтеры приходят и уходят, а украинские национальные университеты будут жить вечно!"

Эти слова стали своеобразным лозунгом несокрушимости. Они отражают общечеловеческую веру в то, что мысль и традиция постоянно переживут временных исполнителей.





Уверенный взгляд в 108-й год

Теперь, пережив бурю и отстояв свою уникальность, коллектив Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко уверенно смотрит в свой 108-й год деятельности.

Они неукоснительно соблюдают свой девиз, который как никогда актуален сегодня: «Единство, открытость, ответственность». Это не просто слова, а настоящий указатель для заведения, которое доказало свою жизнеспособность, уважает историю и уверенно строит будущее украинского национального образования.