Обсуждалось масштабирование их уникального боевого опыта, выходящего далеко за рамки классической тактики. Сегодня спецназовцы "Омеги" - это не только штурмовики и контрдиверсанты, но и мастера применения беспилотников, средств РЭБ и даже артиллерии. Решения, принятые на встрече, направлены на то, чтобы еще больше усилить мобильность, технологичность и эффективность этих подразделений на самых горячих участках фронта, от Харьковщины до Донбасса.

Спецназовцы, ставшие технологическими бойцами

Подразделения "Омега" обрели значительный боевой опыт, который сегодня активно адаптируется к требованиям современной войны. Как отметил Командующий НГУ, бригадный генерал Александр Пивненко, сегодня это уже не только о классических штурмовых действиях:

"Мы видим, как постоянное обновление подходов к подготовке и планированию действий дает свои результаты - подразделения демонстрируют высокую мобильность, устойчивость и умение действовать комплексно. Наши спецназовцы сочетают классическую тактику с приобретенным опытом и инновациями: БПЛА, НРК и даже артиллерия".

Это означает, что опыт Омеги в использовании беспилотных систем, артиллерии, средств РЭБ и РЭР (радиоэлектронной борьбы и разведки) будет внедряться во всей Национальной гвардии.

Бои за самые горячие точки и нужды бойцов

Спецназовцы "Омеги" выполняют сверхсложные задачи на наиболее опасных участках фронта, в частности, на Покровском направлении, а также на Харьковщине и Донбассе. Они производят штурмовые действия, зачищают населенные пункты, уничтожают технику противника и помогают удерживать ключевые позиции.

Отдельным блоком обсуждения стал вопрос технического обеспечения. Было подчеркнуто, что каждый элемент – от экипировки до бронетехники – должен работать как единственная, надежная система, повышающая живучесть и эффективность бойца.

"Важно, чтобы все элементы обеспечения от логистики до технической поддержки были надежными и действительно работали для бойца и на успех операции", - подчеркнул Командующий.

Усиление эффективности и прямая связь

Все решения, принятые во время встречи, направлены на то, чтобы еще больше усилить эффективность подразделений в подготовке, обеспечении и взаимодействии между боевыми звеньями.

В конце встречи Александр Пивненко вручил спецназовцам "Омеги" заслуженные награды, поблагодарив за профессионализм.

"Благодарю каждого гвардейца за профессионализм, преданность и отвагу. Вы — пример силы, мужества и боевого духа Национальной гвардии Украины. Мы продолжим держать открытую и прямую связь с нашими подразделениями, чтобы ни один вопрос не оставался без внимания, а каждое решение способствовало главному — нашей стойкости и победе", — подчеркивает.