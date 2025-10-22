Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трамп занимается прекращением российско-украинской войны не лучше, чем между другими странами, он не вникает ни в какие детали и даже в линию фронта, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, уже и Financial Times, и другие западные медиа рассказали, что происходило на встрече Трампа с Зеленским и насколько мы были близки к 28 февраля. Как оказалось, рассказывает он, Трамп настаивал, чтобы Зеленский согласился на российские условия и сдал весь Донбасс, иначе путин уничтожит всю Украину, разговор многократно превращался в перекрикивание, Трамп постоянно ругался, в какой-то момент отбросил в сторону карту с линией фронта и сказал, что он даже не знает, где это, потому что никогда там не был.

«И это говорит человек, который остановил 8 войн. Ну-ка пусть расскажет, сколько раз он был на границе Конго с Руандой? Сколько раз он был на границе Пакистана с Индией? Сколько раз был на границе Камбоджи с Таиландом? Ну, как-то же он смог их примирить, черт возьми. А сколько раз он бывал на границе Египта с Эфиопией? Это самый главный вопрос. И я уверен, Трамп скажет, что там родился, забыв, что такой границы не существует, между ними несколько тысяч километров Судана. А здесь говорит, это красная линия, даже не знаю, где это, никогда там не был…», – комментирует Михаил Шейтельман.

Кроме того, продолжает эксперт, по данным источников Finational Times, Трамп дословно повторял тезисы путина, в том числе, что война – это не война, а всего лишь специальная операция, а также противоречил сам себе, говоря, что российская экономика в отличном состоянии. Казалось бы, рассуждает он, как президент США может так пренебрегать жизнями украинцев, призывая Зеленского отдать Донецкую область, но стоит вспомнить недавнее видео, где он выливает с самолета дерьмо на головы протестующих американцев.

«Получается, что Трампу все равно на своих граждан, тогда логично, что ему все равно и на украинских граждан. Ну, если на своих все равно, так что?», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

