Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" продолжает системную поддержку Главного управления разведки Министерства обороны Украины под руководством Кирилла Буданова. С начала 2025 фонд уже передал для разведчиков более 600 единиц техники на десятки миллионов гривен.

На днях команда фонда совместно с первым заместителем председателя Комитета ВР по здоровью нации Валерием Дубилем и партнерами передала очередную партию оборудования для подразделений ГУР. В последней передаче разведчики получили дроны, комплекты РЭБ для противодействия враждебным БПЛА, генераторы, зарядные станции и системы спутниковой связи.

«Наша задача — обеспечить разведчиков всем, что позволяет им эффективно действовать на передовой. Это часть нашей системной работы по усилению украинской обороны», — подчеркнул Валерий Дубиль.

Подразделения ГУР работают по самым сложным направлениям — от Купянского до Херсонского. Их бойцы ведут наблюдение за позициями противника, проводят операции в тылу врага, обеспечивают уничтожение техники и координацию ударов. Работа разведчиков требует высокой мобильности, надежной связи и технического преимущества – именно это обеспечивает переданное оборудование.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» продолжает направлять усилия на укрепление подразделений, обеспечивающих обороноспособность страны, фокусируясь на техническом обеспечении, средствах связи, энергоснабжении и разведывательных технологиях.