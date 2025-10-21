В результате незаконной обрезки ветвей и полного удаления деревьев заповедной зоне нанесен ущерб более чем на 2,4 миллиона гривен. Теперь правоохранители должны найти и наказать тех, кто прибег к запрещенным действиям в месте, которое должно строго охраняться законом.
Что произошло в "Дубках"
Информация о преступлении поступила от общественного инспектора, что позволило Госэкоинспекции провести обследование заповедной территории. Результаты проверки подтвердили серьезные нарушения:
Обрезка веток: Была произведена обрезка веток на 58 деревьях разных пород. Это было сделано в вегетационный период, что особенно вредно для растений.
Незаконное удаление: Без разрешительных документов было удалено 3 дерева.
Цена за нарушение закона
Предыдущий размер ущерба, нанесенного природной среде, составляет более 2,4 миллиона гривен.
Экоинспекция напоминает, что заповедное урочище имеет особый статус. Согласно украинскому законодательству, в рамках таких урочищ "запрещаются любые рубки", включая даже санитарные или оздоровительные, а также любые действия, которые могут нарушить естественные процессы в экосистемах.
Владельцы или пользователи земельных участков, на которых расположены заповедные урочища, несут прямую обязанность обеспечивать их охрану и хранение.
Следующие шаги – поиск виновных
Поскольку были зафиксированы незаконные действия, нанесшие значительный ущерб государству, все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы.
Задача правоохранителей — установить лиц, причастных к незаконным действиям, и привлечь их к ответственности согласно действующему законодательству, которое может предусматривать не только взыскание миллионного ущерба, но и уголовную ответственность.