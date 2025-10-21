Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) зафиксировала грубое нарушение природоохранного законодательства на территории заповедного урочища "Дубки" в Николаеве.

В результате незаконной обрезки ветвей и полного удаления деревьев заповедной зоне нанесен ущерб более чем на 2,4 миллиона гривен. Теперь правоохранители должны найти и наказать тех, кто прибег к запрещенным действиям в месте, которое должно строго охраняться законом.

Что произошло в "Дубках"

Информация о преступлении поступила от общественного инспектора, что позволило Госэкоинспекции провести обследование заповедной территории. Результаты проверки подтвердили серьезные нарушения:

Обрезка веток: Была произведена обрезка веток на 58 деревьях разных пород. Это было сделано в вегетационный период, что особенно вредно для растений.

Незаконное удаление: Без разрешительных документов было удалено 3 дерева.

Цена за нарушение закона

Предыдущий размер ущерба, нанесенного природной среде, составляет более 2,4 миллиона гривен.





Экоинспекция напоминает, что заповедное урочище имеет особый статус. Согласно украинскому законодательству, в рамках таких урочищ "запрещаются любые рубки", включая даже санитарные или оздоровительные, а также любые действия, которые могут нарушить естественные процессы в экосистемах.

Владельцы или пользователи земельных участков, на которых расположены заповедные урочища, несут прямую обязанность обеспечивать их охрану и хранение.

Следующие шаги – поиск виновных

Поскольку были зафиксированы незаконные действия, нанесшие значительный ущерб государству, все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Задача правоохранителей — установить лиц, причастных к незаконным действиям, и привлечь их к ответственности согласно действующему законодательству, которое может предусматривать не только взыскание миллионного ущерба, но и уголовную ответственность.