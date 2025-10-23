Профессиональные моющие средства от производителя "Украинские Химические Технологии ЛТД" сделаны с любовью для вас и вашего дома.

Профессиональные и бытовые средства серии BALU – это забота из первой капли: обновленная серия гелей для стирки, изменяющая отношение к чистоте.

Чистота — это не только об аккуратной одежде, это о заботе, покое и ощущении дома. Именно по этой идее команда "Украинские Химические Технологии ЛТД" создала обновленную линейку гелей для стирки BALU - современных, эффективных и деликатных одновременно.

Новые гели для стирки BALU KIDS, BALU COLOR и BALU GEL – это не просто разные продукты. Это философия трех историй, в каждой из которых забота о семье, комфорте и доверии к украинскому качеству.

Гель для стирки BALU KIDS – это средство для стирки детских вещей , сделанное с любовью для семьи.

Уход за детскими вещами – это всегда особая миссия. Компания Украинские Химические Технологии ЛТД понимает это, поэтому гель для стирки BALU KIDS создан на основе мягких компонентов, без фосфатов и красителей, с деликатными ароматами, чтобы не раздражать кожу малыша. А для лучшего качества стирки в формулу добавлен комплекс энзимов. Гель для стирки легко смывается, не оставляет следы на одежде и подходит даже для самых молодых.

Мамы говорят, что вещи после стирки не просто чистые, а "пахнут спокойствием" — и это, пожалуй, лучшая оценка.

«Мы создали гель для стирки BALU KIDS для родителей, которые хотят быть уверенными в каждой мелочи. Ведь когда речь идет о ребенке, компромиссов не существует”, – говорит генеральный директор Павел Бартковский, отец двоих детей.

Гель для стирки BALU COLOR – это яркость, которая длится дольше и восстанавливает первоначальный цвет.

Любимое яркое платье, рубашка или футболка – каждая вещь имеет свой цвет и свою историю приятных воспоминаний.

Усиленный гель для стирки BALU COLOR сохраняет краски одежды такими, какими они были в день покупки. Формула с инновационными компонентами предотвращает выцветание, сохраняет эластичность волокон ткани и работает даже при низкотемпературных режимах.

Гель для стирки BALU COLOR бережен к ткани, но благодаря наличию энзимов в обновленной формуле, бескомпромиссен к пятнам, легко справляется с бытовыми загрязнениями, оставляя одежду чистой и свежей. Гель для стирки BALU COLOR – настоящая находка для тех, кто ценит качество и не хочет тратить время на сортировку белья.

Гель для стирки BALU GEL – это средство для стирки всех типов тканей с инновационной формулой, в состав которой входят активные компоненты и энзимы.

Этот стиральный гель создан для тех людей, которые хотят получить идеальную чистоту без усилий. Гель для стирки BALU GEL работает по принципу "умной очистки": энзимы расщепляют белковые, жировые и другие виды пятен, при этом не повреждая волокна ткани. Его можно использовать как для цветного, так и белого белья.

Обновленный гель для стирки BALU GEL – настоящая инновация в бытовой химии: украинский продукт, который по эффективности не уступает европейским брендам. И главное, средства созданы с заботой об окружающей среде.

Формула доверия к компании «Украинские Химические Технологии ЛТД» .

За каждым средством BALU – не только современное производство, но и команда людей, живущих своим делом. В компании считают, что инновации должны быть не громкими, а полезными. Поэтому каждое средство проходит полный цикл контроля качества от лабораторных тестов до реального использования в семьях сотрудников.

«Для нас важно, чтобы люди доверяли продукту не потому, что он хорошо смотрится на полке, а потому, что он действительно работает. Мы разрабатываем инновационные формулы, которые заботятся об одежде, чистоте, свежести и о людях».

Линейка обновленных гелей для стирки BALU KIDS, BALU COLOR и BALU GEL предназначена для тех, кто ценит время, комфорт и спокойствие. Она объединяет три важных качества: эффективность, безопасность и любовь к каждой вещи.

" BALU - это бренд с душой " - Павел Бартковский, генеральный директор ООО "Украинские Химические Технологии ЛТД"

Где купить?

Все средства доступны на uht24.ua .

Внимание! В магазине часто проходят акции, поэтому вам будет не только удобно оформить доставку на дом или в заведение, прочитать описания, выбрать нужный объем, но и приятно удивиться цене.