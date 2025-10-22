Заработала «телефонная горячая линия», организованная Юлией Тимошенко совместно с МФО по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей.

Военные, ветераны и члены их семей могут обращаться на «горячую линию» по следующим вопросам:

– статус УБД

– контроль за исполнением контрактов

– финансовые выплаты: боевые, зарплаты, пенсии, компенсации

– оформление льгот и юридическая помощь

– лечение, реабилитация и протезирование

– защита прав военных и членов их семей

Кроме того, все собранные обращения будут систематизированы для устранения выявленных системных проблем на законодательном уровне.

Телефон «горячей линии» – 0 800 405 450. Работает с пн до пт, с 8 до 20.

«Наша задача — не только реагировать на отдельные обращения, а выявлять системные проблемы и изменять законодательство так, чтобы государство устраняло проблемы наших воинов, отдавших самое ценное за страну – силу и здоровье» , – подчеркнул заместитель лидера «Батькивщины» Валерий Дубиль .



«Я знаю, что мы справимся. Каждый, кто может быть полезен, должен делать это без колебаний. Так мы приблизим победу. Так приблизим страну, в которой мы хотим жить. Так чтим тех, кто отдал здоровье за ​​свое государство» , – считает Юлия Тимошенко .