Военные, ветераны и члены их семей могут обращаться на «горячую линию» по следующим вопросам:
– статус УБД
– контроль за исполнением контрактов
– финансовые выплаты: боевые, зарплаты, пенсии, компенсации
– оформление льгот и юридическая помощь
– лечение, реабилитация и протезирование
– защита прав военных и членов их семей
Кроме того, все собранные обращения будут систематизированы для устранения выявленных системных проблем на законодательном уровне.
Телефон «горячей линии» – 0 800 405 450. Работает с пн до пт, с 8 до 20.
«Наша задача — не только реагировать на отдельные обращения, а выявлять системные проблемы и изменять законодательство так, чтобы государство устраняло проблемы наших воинов, отдавших самое ценное за страну – силу и здоровье» , – подчеркнул заместитель лидера «Батькивщины» Валерий Дубиль .
«Я знаю, что мы справимся. Каждый, кто может быть полезен, должен делать это без колебаний. Так мы приблизим победу. Так приблизим страну, в которой мы хотим жить. Так чтим тех, кто отдал здоровье за свое государство» , – считает Юлия Тимошенко .