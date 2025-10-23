Новая экспозиция призвана сохранить историю одного из старейших южан Украины, а главное — опровергнуть советские мифы о его происхождении и продемонстрировать несокрушимость коллектива во время полномасштабного вторжения. На открытии присутствовал первый заместитель начальника Херсонской МВА Михаил Линецкий.
Театр как символ несокрушимости
Создание нового музея стало важным шагом в восстановлении культурной жизни Херсона и попыткой зафиксировать его подлинную идентичность. Как известно, Херсонский театр имеет глубокую историю, но советские власти долгое время навязывали мифы о его происхождении.
Новая экспозиция объединяет 13 тематических частей, рассказывающих историю театра честно и без украшений. Среди экспонатов:
- Исторические афиши и эскизы представлений;
- Фотовыставки, иллюстрирующие гастрольный путь театра;
- Мемориал погибшим работникам театра, чествуя их память.
- Материалы, повествующие о работе театра после полномасштабного вторжения.
Борьба за историческую справедливость
Ключевая цель создания музея — установить историческую справедливость по поводу настоящей даты основания театра и развенчать мифы советского периода.
После просмотра экспозиции состоялась дискуссия, где участники обсудили, как сохранить культурную идентичность города. Это мероприятие является важным шагом к тому, чтобы херсонцы знали и гордились настоящими истоками своего культурного наследия, а не версиями, навязанными оккупантами.
Первый заместитель начальника Херсонской МВА Михаил Линецкий поддержал инициативу, отметив важность сохранения культурной памяти города в условиях постоянной угрозы.