В прифронтовом Херсоне, ежедневно страдающем от российских обстрелов, произошло важное для культурной жизни города событие: открыли Музей "Театральный Херсон: от истоков до настоящего".

Новая экспозиция призвана сохранить историю одного из старейших южан Украины, а главное — опровергнуть советские мифы о его происхождении и продемонстрировать несокрушимость коллектива во время полномасштабного вторжения. На открытии присутствовал первый заместитель начальника Херсонской МВА Михаил Линецкий.

Театр как символ несокрушимости

Создание нового музея стало важным шагом в восстановлении культурной жизни Херсона и попыткой зафиксировать его подлинную идентичность. Как известно, Херсонский театр имеет глубокую историю, но советские власти долгое время навязывали мифы о его происхождении.

Новая экспозиция объединяет 13 тематических частей, рассказывающих историю театра честно и без украшений. Среди экспонатов:

Исторические афиши и эскизы представлений;

Фотовыставки, иллюстрирующие гастрольный путь театра;

Мемориал погибшим работникам театра, чествуя их память.

Материалы, повествующие о работе театра после полномасштабного вторжения.









Борьба за историческую справедливость

Ключевая цель создания музея — установить историческую справедливость по поводу настоящей даты основания театра и развенчать мифы советского периода.

После просмотра экспозиции состоялась дискуссия, где участники обсудили, как сохранить культурную идентичность города. Это мероприятие является важным шагом к тому, чтобы херсонцы знали и гордились настоящими истоками своего культурного наследия, а не версиями, навязанными оккупантами.

Первый заместитель начальника Херсонской МВА Михаил Линецкий поддержал инициативу, отметив важность сохранения культурной памяти города в условиях постоянной угрозы.