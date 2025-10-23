Народный депутат Олег Дунда объяснил, что российские деньги и лоббисты издавна формировали у американцев уверенность в готовности кремля применить ядерку, хотя это просто морковка для Вашингтона, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«О ядерном оружии много идет разговоров. Предыдущая администрация Байдена сейчас в мемуарах кичится, как они остановили нанесение тактического ядерного удара по Украине. Это выглядит довольно смешно, потому что это невозможно. Но это описывает состояние экспертного мнения на Западе, они не понимают с чем имеют дело, не способны прогнозировать будущие события. И москва, понимая это, фактически таким образом с ними играет», – подчеркивает Олег Дунда.

Как рассказывает гость программы, большинство экспертных форумов, клубов и конференций по постсоветскому пространству в США последние 20 лет финансировались за российские деньги. То есть, констатирует он, можно только представить, какой там уровень экспертного мнения, если эти эксперты сидели на финансовой игле москвы. Кроме того, продолжает депутат, когда Трамп победил на выборах, одним из самых употребляемых языков в кафе и ресторанах Вашингтона стал русский, то есть работали лоббисты и бизнесмены, а следствием их работы стал скандал в Овальном кабинете 28 февраля.

«Возвращаясь к ядерному оружию. Ядерное оружие – это морковка, конфета, которой постоянно москва трясет перед Вашингтоном, постоянно его запугивает, что вот мы нанесем ядерный удар где-нибудь. Помните 2018-2019? Выходил глава кремля и показывал мультик, как они ядерной ракетой наносят удар по Флориде. россияне используют страхи и недоразумения, существующие в американском обществе», – отмечает Олег Дунда.

К тому же, добавляет он, не надо думать, что американский политический класс – это нечто мудрое и разумное, совершенно нет. По словам депутата, там очень низкий уровень понимания имеющихся проблем, они очень увлечены в изоляционизме и сконцентрированы сами на себя, а москва на этом играет.

