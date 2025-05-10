Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, будут ли в Украине поднимать налоги до окончания войны и указала на важную проблему соглашение с США о недрах, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, председатель Комитета ВР по финансам Гетманцев заявил, что изменения в налоговой системе могут произойти только после окончания военного положения. А на вопрос о возможности точечного повышения налогов, в частности НДС, до конца текущей каденции ВР, отмечает она, Гетманцев ответил категорически, что не видит никаких оснований для этого.

«По его словам, первоочередной задачей является принятие директивы ЕС, требующей от операторов цифровых платформ собирать информацию о продавцах. Что касается дальнейших изменений в налоговой системе, нардеп сослался на национальную стратегию доходов до 2030 года, где четко расписаны этапы реформирования. Первый этап предполагает реформирование Таможенной налоговой службы, а второй – изменения налоговой системы в целом, в том числе реформы налогообложения доходов физических лиц. Однако, по словам Гетманцева, это все будет только после окончания военного положения», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, ВР проголосовала за соглашение о недрах с США, о создании совместного фонда по добыче украинских недр. Казалось бы, объясняет журналистка, ничего плохого, кроме того, что депутаты голосовали, по сути, вслепую, ведь им не дали ознакомиться с двумя соглашениями, описывающими механизмы управления фонда, распределения прибыли и т.д.

«Сама идея создания фонда, привлечения американских инвестиций для разработки украинских недр хороша, ее поддерживают многие эксперты. Тем более, что это дает возможность прекратить практику, когда олигархат садился на добычу недр, а Украина просто получала копейки. Это большой плюс. Но минус в том, что мы не знаем, за что проголосовали», - заключает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что соглашение о недрах – это инвестиция скорее в сотрудничество с США, в возможность получать оружие.

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