Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

В честь 130-летия со дня рождения писателя, художника и классика мирового кинематографа.

1. О несправедливости мобилизации.

«Прокуроров у нас хватит на всех. Не хватит учителей, потому что погибнут в армии, не хватит техников, трактористов, инженеров, агрономов - они тоже полягут в войне, а прокуроров и следователей хватит.

Все целые и здоровые, как медведи, и опытные в холодной своей профессии. Напрактикованы почище немцев еще с тридцать седьмого года».





2. О настоящих и фейковых победителях в войне.

«Меньше бы я хотел дожить до того момента, когда после хотя и бесчеловечной тяжелой, но победоносной войны каждая наша тряпка превратилась в священную реликвию победителя.

Когда каждый дурак и бюрократ, несмотря на народ победит фашистов, заявит, что победа произошла именно благодаря ему, что крепил оборону, когда дурак станет священным и неприкосновенным, не будет подвергаться критике…

Я хочу верить, что если бы не много погибло лучших людей, как не много шушвали останется по жирным прифронтовым учреждениям, все же вырастут и закаляются в борьбе сильные характеры, сильные души вместо сильных терзаний, широкие натуры, честные, смелые и откровенные, что вы и оформились в огне и буре. Верю, что они будут, что не разойдутся они скромно по домам, что отправятся они на трибуну, и как в боях под пулеметами, не таясь, честно и откровенно, и строго пожелают лучшего, умнее».

3. О борьбе против истории и украинского языка.

«Единственная страна в мире, где не преподавалась в университетах история этой страны, где история считалась чем-то запретным, враждебным и контрреволюционным. Это Украина.

Второй такой страны на земном шаре нет, где же рождаться, где плодились дезертирам, как не у нас, где расти слабодухим и предателям, как не у нас…

Никто не хотел учиться на историческом факультете. Посылали в принудительном плане. Профессора арестовывались почти каждый год, и студенты знали, что…история – это паспорт на гибель.

В университете разговаривали (на украинском языке) только начинающие и поэты. Остальные по-русски, к радости Гитлеру»

4. О культуре и искусстве после войны.

«Война стала великой, как жизнь, как смерть. Сражается все человечество. Словно весь земной шар влетел в какую-то кровавую сумасшедшую туманность. Война стала жизнью человечества. И тема войны, следовательно, на долгие годы будет являться основной темой искусства…

Украина должна рождать самое сильное произведение о народе в войне, хотя бы одно произведение. Хватит ли сил у писателей? «Эй, кто в лугу, отзовись!»

…неприглядную картину надо нарисовать, точную и правдивую, и честную и подать правительству, чтобы после войны начать по-новому подойти к своему культурному хозяйству. Сколько погибло в войне? Где музеи, где картины, сколько уничтожено памятников старины?

Неуважение к древности, к своему прошлому, к истории народа является признаком ничтожности правителей.

5. О правде войны.

«И не буду я…писать о дважды героев, ни о трижды предателей, ни о вождях, которые самим присутствием своим уже украшают произведение и надежды постановщиков на безапелляционные путеводные сентенции, а напишу…о людях простых, обычных, тех, что зовут у нас широкими массами, понесшими самые тяжелые потери на войне, не имея не чинов, не орденов. Напишу, как им жить и что делать, и как и что думать, чтобы лучше жилось на войне по закону божескому и человеческому».

6. О «коренных киевлянах» в послевоенном Киеве.

«Написать главу для рассказа, как мы освобождали Киев от немцев, забирали для себя квартиры у наших несчастных людей…

Как похватали энкаведисты и энкагебисты все лучшие дома города…»