Советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян объяснила, что у правоохранительных органов много информации для освещения, но проблемы есть с другим, например, с формой подачи и тайной расследования.

Об этом она рассказала в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает гостья программы, сейчас у нас война и разным структурам, органам нужно вести коммуникацию с населением, угождать ему и его запросам. То есть, объясняет она, речь идет о том, чтобы донести информацию, максимально упростить ее для понимания и расставить акценты, а это не так просто, здесь нужно понимать, что нужно СМИ, этот вопрос она всегда ставит на тренингах.

«Яркость, то есть эмоция. Скорость донесения информации, оперативность, чтобы новость была максимально горячей. И необходимость той или иной новости в то или иное, пожалуй, время. Потому что мы прекрасно знаем, когда информ сфера переполнена каким-то топ-событием, и вы можете очень классную вещь говорить, но вас просто не услышат», - рассуждает Алексей Буряченко.

По словам гостьи программы, это можно обобщить и сказать, что СМИ в любой стране мира, независимо от условий, это ковод или война, нужен эксклюзив, эксперты, то есть люди, которые будут говорить, и им нужна история. Что касается самого ГБР, отмечает она, то с историями проблем нет, потому что каждое уголовное производство – это отдельная история, но есть свои трудности с коммуникацией.

«Почему сложно особенно правоохранительным органам коммуницировать? Потому что тайна досудебного расследования, потому что сложный юридический язык и терминология. Ты должен понимать юридические термины для того, чтобы объяснить их обычному человеку», - объясняет Татьяна Сапьян.

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