Журналіст Євген Плінський повідомив деталі ситуації, яка склалася.

«Мабуть, ви вже чули заяву гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського про блокування з боку польської митниці посилок, які їдуть з України до ЄС. Я спробував зібрати деякі подробиці цього блокування. Зупинка поштових вантажів відбувається вже протягом кількох місяців і почалася вона абсолютно раптово, задовго до скандалу з нагородами. Польська митниця просто почала вивантажувати на кордоні повні фури посилок і проводити їх детальний огляд. Під час такого огляду поляки починають чіплятися до формальних дрібниць. Наприклад, знайшовши пару нового взуття, вимагати сертифікати відповідності на шкіру, з якої воно зроблене. Або, знайшовши банку меду, вимагати ветеринарні сертифікати. І так далі», — зазначив Плінський.

Як наслідок, фури з посилками кілька днів могли просто стояти, а потім їх повертали в Україну. «Укрпошта», за словами журналіста, офіційно зверталася до митників Польщі, однак у відповідь чули, що ті діють виключно в рамках правил та законів Євросоюзу. Мовляв, такі перевірки є правом митниці і вона його застосовує.

«По лінії МЗС на питання: «Чому почалося блокування роботи державного поштового оператора?» польська сторона відповіді не дає. При цьому блокування вантажів інших операторів не відбувається, а «увага» польських митників існує лише до «Укрпошти». Ситуація виглядає максимально дивною, адже якщо розглядати версію якогось комерційного тиску для перехоплення потоків посилок, то його фактично немає», — додає Плінський.

За його словами, обсяг відправлень з України до Польщі дуже малий. Всього 4 тисячі посилок. Журналіст пояснює це не відсутністю попиту, а тим, що «більшість споживачів таких послуг користуються «бусиками».

«Для «Укрпошти» польський напрямок — це транзитна зона для відправлення посилок до ЄС, США та інших країн. Але й тут у Польщі інтересу до блокування немає в принципі. Водночас затримки на кордоні зривають усі логістичні графіки подальших відправлень. Зараз «Укрпошта» переналаштувала потік через інші країни ЄС і не має там жодних проблем, окрім збільшення логістичного плеча, додаткових витрат на пальне та часу на логістику. Паралельно тривають спроби з’ясувати причини дій польської митниці», — додав Плінський.