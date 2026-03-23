Весна дихає в спину, а разом з нею наближається найважливіший час для наших водойм — нерест. Поки риба готується давати потомство, екоінспектори Житомирщини та Рівненщини перейшли на посилений режим роботи

Тепер порушникам не сховатися в очеретах, адже на озброєння екологів стали безпілотники. Перші рейди вже дали результати: десь панує зразковий порядок, а десь довелося різати браконьєрські сітки. Розповідаємо, де саме «кошмарили» нелегальних рибалок та які заборони почнуть діяти вже за тиждень.

Технології на службі природи: БПЛА проти сіток

Цьогорічна підготовка до нересту виглядає як справжня спецоперація. Інспектори Поліського округу активно підняли в небо дрони. Безпілотники дозволяють бачити річку як на долоні, заглядаючи у найглухіші затони, куди човном не підступитися.

На Рівненщині, поблизу сіл Іванівка, Костянтинівка та Кричильськ (Сарненська громада), така тактика спрацювала. Хоча самих власників «скарбів» на місці не застали, інспектори витягли з води близько 30 метрів ліскових сіток. Тепер ці знаряддя лову нікому не зашкодять. А от на Житомирщині рибалки виявилися сумлінними: рейд річкою Тетерів показав, що правил дотримуються всі.

Новий підхід: бачити все і діяти на випередження

Очільник екоінспекції округу Євгеній Медведовський каже прямо: часи, коли інспектори просто катались на човнах, минули. Зараз ставку роблять на технологічність.

«Ми змінюємо підхід до контролю – робимо його більш технологічним і системним. Поєднання рейдів із використанням дронів дає змогу бачити реальну ситуацію на водоймах і діяти на випередження», — зазначає Медведовський.

Головна мета — не просто оштрафувати, а дати рибі спокійно віднереститися. Адже від того, як пройде весна на річках, залежить, чи буде що ловити рибалкам у наступні роки.

Важливі дати: коли риба йде у «декрет»

Екологи нагадують, що офіційний нерестовий період стартує вже за кілька днів. Варто запам'ятати ці терміни, щоб не нарватися на великі неприємності:

З 1 квітня по 30 травня — заборона діє на річках та їхніх притоках.

— заборона діє на річках та їхніх притоках. З 1 квітня по 19 червня — обмеження на водосховищах, озерах та затоках.

У цей час риба стає дуже вразливою і буквально втрачає пильність, чим часто користуються браконьєри. Проте покарання за такий вилов зараз «кусається»: крім солідних штрафів, доведеться відшкодовувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину, а суми там можуть сягати десятків тисяч гривень.

Порада рибалкам

Якщо ви збираєтеся на риболовлю, пам'ятайте про обмеження. Дозволяється ловити лише з берега, однією вудкою з одним гачком і лише у спеціально відведених місцях. Будьте відповідальними, бо дрони вже літають!