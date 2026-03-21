Поки країна бореться за своє майбутнє, місцева влада та активісти вирішили припинити діяти поодинці та об’єднали зусилля заради спільної мети. Офіційне підписання меморандуму — це не просто бюрократичний жест, а старт великої роботи, яку відчує кожен: від бійця в окопі до дитини, чиє дитинство затьмарила війна. Читайте далі, як синергія державного ресурсу та волонтерського серця планує перетворити Поділ на справжню фортецю небайдужості.





Коли папір стає дією: новий етап співпраці

Подільська районна державна адміністрація та Благодійний фонд «Люди Об’єднані Україною» офіційно стали партнерами. Голова РДА Володимир Наконечний та керівниця фонду Аліна Чубук підписали документ, який закріплює їхнє прагнення працювати пліч-о-пліч.





Це об’єднання народилося не в кабінетах, а з реальної потреби часу. Головна ідея проста: перемога виковується не лише на передовій, а й щоденною, часом непомітною працею в тилу. Коли державна машина отримує енергію та мобільність волонтерського руху, зникають будь-які перешкоди для допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Два фронти однієї боротьби: захисники та діти

Партнерство чітко визначило свої головні орієнтири, навколо яких будуватиметься вся подальша робота. Перший і беззаперечний пріоритет — це наші воїни. Кожен запит, кожна потреба тих, хто тримає небо над Україною, тепер розглядатиметься з подвійною увагою та швидкістю. Мета одна: забезпечити захисників усім необхідним, щоб вони відчували міцну підтримку рідного дому.

Другий напрямок — це наше майбутнє, наші діти. Маленькі українці, які на власні очі побачили жахи війни та відчули її холод, потребують особливого захисту. Проєкти фонду та адміністрації будуть спрямовані на те, щоб повернути дітям відчуття безпеки, подарувати їм усмішки та впевненість у тому, що дорослі зроблять усе задля їхнього щасливого завтра.

Синергія заради результату: слово громади

Як зазначив голова Подільської РДА Володимир Наконечний, це об’єднання створювалося не заради красивих звітів чи формальних зустрічей. Поділ завжди був районом вільних, гордих і, головне, небайдужих людей. Саме тому меморандум є відкритим сигналом для кожного мешканця: якщо вам болить за долю країни, якщо ви хочете допомагати — ви знайдете тут підтримку та майданчик для реалізації своїх ідей.

Коли волонтерський драйв і невичерпна енергія активістів зустрічаються з можливостями державного ресурсу, неможливе стає реальним. Це і є та сама єдність, про яку ми так багато говоримо, і яка є ключем до нашої витривалості.

Що чекає на мешканців найближчим часом

Підписання документа — це лише перший крок. Попереду на мешканців Подільського району чекає ціла низка конкретних справ. Це і масштабні гуманітарні місії, і спільні благодійні ініціативи, і соціальні проєкти, спрямовані на підтримку вразливих верств населення.

Організатори обіцяють, що результати цієї співпраці дуже скоро стануть помітними у кожному куточку району. Адже коли люди об’єднуються щиро, зусилля не просто додаються — вони множаться.