Поки країна стікає кровом у війні за виживання, всередині держави розквітла ціла індустрія, якій вигідно, щоб проблем ставало лише більше. Колишня очільниця АРМА Олена Дума виступила з гучною заявою, яка може підірвати фундамент багатьох відомих громадських організацій. Вона стверджує: ті, хто роками вчив нас чесності, самі ховають свої фінансові звіти та працюють на замовлення іноземних кураторів. Чи справді професійні борці з корупцією перетворилися на інструмент знищення державних управлінців заради «своїх» людей?



Пише сайт УНІАН.



Гроші в обмін на зраду: звіт, що шокував Брюссель



Олена Дума, посилаючись на резонансний документ USA Armada Network, представлений у Європарламенті екс-конгресменом США Греггом Гарпером, наголошує на небезпечній тенденції. Виявляється, в Україні сформувалася потужна мережа так званих «активістів», чий добробут прямо залежить від наявності хаосу в державі.



За словами Думи, замість реальної допомоги країні, ці структури зацікавлені у продукуванні нескінченних «зрад». Це створює ідеальну мотивацію для постійної критики будь-яких реформ. Якщо в державі все буде добре, професійні антикорупціонери просто залишаться без фінансування. Саме тому вони змушені шукати або вигадувати нові скандали, щоб виправдовувати мільйонні гранти.



Вісь впливу: як «соросята» та медіа зачищають кадри



Екс-голова АРМА прямо називає імена та структури, які, на її думку, утворили деструктивний симбіоз. Вона описує систему, де народні депутати, певні медіахолдинги, зокрема «Українська правда», блогери та Центр протидії корупції працюють як єдиний механізм.



Ця «вісь», за словами Олени Думи, системно атакує та дискредитує ефективних посадовців. Мета проста: звільнити крісло, щоб потім через керовані «незалежні» конкурси завести туди потрібну людину. Таким чином створюється паралельна вертикаль влади, яка не несе жодної відповідальності за наслідки своїх дій перед українським народом, але чітко виконує волю зовнішніх спонсорів.



Інформаційні шоу замість перемоги



Найбільш цинічним у цій ситуації Дума вважає те, що подібна діяльність розгортається під час повномасштабної війни. Поки державне керівництво зосереджене на обороні та безпеці, внутрішні опоненти влаштовують інформаційні вистави.



«Вони розгойдують країну гучними заявами, резонансними підозрами та безкінечними інформаційними шоу. Усе це створює лише шум, розколює суспільство і не наближає справедливість», — підкреслила експертка.



Олена Дума закликає до негайної перевірки звітності антикорупційних організацій щодо використання коштів міжнародної підтримки. Вона впевнена: ті, хто вимагає прозорості від держави, мають самі стати прозорими або понести сувору відповідальність за маніпуляції, що послаблюють Україну в найскладніший час її історії.