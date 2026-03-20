20 березня 2026 року в Україні розпочався Всеукраїнський тиждень дитячого читання.

Урочисте відкриття під гаслом «Українська дитяча книга: гартуємо розум, плекаємо серце» відбулося у мистецькому просторі Полтавської обласної філармонії.

Організаторами події виступили Національна бібліотека України для дітей та Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара за підтримки Міністерства культури України. Традиційно відкриття Тижня проходить у провідних дитячих бібліотеках країни, що сприяє співпраці бібліотекарів із письменниками, ілюстраторами, видавцями та громадськими діячами задля популяризації читання серед дітей і підлітків.

Святкову атмосферу створили виступи дитячих творчих і музичних колективів області. У заході взяли участь генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Алла Гордієнко та представники місцевої влади.

Під час урочистостей нагородили найактивніших читачів бібліотек громад Полтавщини та відзначили кращі бібліотеки. Також відбулися творчі зустрічі із сучасними українськими письменниками Віталієм Запекою та Андрієм Кокотюхою.

Подія ще раз підтвердила важливу роль бібліотек як центрів культурного життя громад і підтримки дитячого читання.





