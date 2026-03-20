Економічний експерт Павло Себастьянович заявив, що у такій ситуації на фронті винен Мінфін, який не збільшує фінансування армії, через що армія живе на зборах, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За його словами, це питання до міністра фінансів, адже саме він складає драфт бюджету, знаючи, що у нас є армія, яка постійно оголошує збори, і поліція, яка цього не потребує. Міністр, зазначає експерт, каже, що фінансування на наступний рік буде не меншим, ніж минулого року, тобто таким самим, отож, і результат буде відповідним.

«Ми минулого року втрачали територію і людей, відповідно, якщо фінансування залишається таким ж, то ми наступного року будемо теж втрачати території і людей. І це робить Міністерство фінансів, коли складає драфт бюджету», – підкреслює Павло Себастьянович.

Тут же, констатує гість програми, важливе питання виборів, які, як нам кажуть, будуть за кілька місяців після війни, а президент нещодавно казав, що воювати будемо ще 2-3 роки, тобто на вибори розраховувати можна у 2030 році. А це означає, пояснює він, що до цього часу на окуповану Луганську область буде йти 5 млрд щороку, що чиновники будуть вигадувати свої закони, що всі керівники на своїх посадах будуть керувати так само, отож, і лінія фронту буде рухатись так само.

