Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» здійснила гуманітарну місію до Житомирської області, передавши медичним закладам області необхідні медикаменти, фізіологічні розчини, засоби гігієни, медичні меблі та сучасне діагностичне обладнання. Допомогу отримали Центральна районна лікарня Бердичівського району та Коростишівська центральна районна лікарня імені Д. І. Потєхіна.

Ключовою частиною місії стала передача гастроскопа та відеоколоноскопа Olympus – високоточного ендоскопічного обладнання, що дозволяє проводити детальні обстеження органів шлунково-кишкового тракту, виявляти запальні процеси, новоутворення та онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Гастроскоп використовується для огляду стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки, діагностики виразкової хвороби, кровотеч, пухлин та інших патологій. Відеоколоноскоп дозволяє проводити повноцінне обстеження товстого кишечника, здійснювати біопсію, видаляти поліпи та запобігати розвитку онкологічних захворювань. Передане обладнання суттєво підвищить рівень медичної допомоги мешканцям Житомирської області та дозволить лікарям працювати за сучасними стандартами.

Голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерій Дубіль наголосив, що підтримка лікарень є одним із ключових напрямків роботи фонду.

«Сильна медицина – це питання життя. Сьогодні лікарні працюють з великим навантаженням, допомагають цивільним та військовим, тому сучасне діагностичне обладнання є критично важливим. Передача таких систем – реальний шанс для людей вчасно виявити хворобу та отримати необхідне лікування. Ми й надалі підтримуватимемо українські лікарні там, де це найбільше потрібно», — зазначив він.

Місія стала можливою завдяки підтримці партнерів фонду. Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» висловлює щиру подяку Благодійному фонду Дениса Парамонова, Ukrainehilfe Breitscheid та професору доктору Гайнріху Беннеру, компанії EltechTrust, а також партнерам з Італії – організації Casa della speranza та її президентові Cav. Giuseppe Lazzarotto за допомогу у реалізації цієї гуманітарної ініціативи.