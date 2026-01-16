Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що у Кримінальний кодекс можуть внести зміни, вже є законопроєкт про відповідальність за заклики або підбурювання до насильства щодо влади.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як зауважує журналістка, сьогодні ви можете написати якийсь емоційний коментар про владу, а завтра подумаєте, чи не будуть трактувати це як загрозу. Адже, повідомляє вона, у ВР з’явився законопроєкт, який посилює відповідальність за погрози і насильство щодо державних, громадських діячів і додає окрему відповідальність за публічні заклики або підбурювання до насильства.

«Законопроєкт №14372 від 12.01.26. Це проєкт змін до статті 346 Кримінального кодексу України. Суть така: погрози посадовцям, публічним діячам і їхнім близьким хочуть карати жорсткіше. Окремо прописують відповідальність за публічні заклики або підбурювання до насильства щодо таких осіб і акцентують, що це може бути через інтернет і медіа», – розповідає Катерина Котенкова.

За словами журналістки, у законопроєкті зазначається, що враховуються погрози, висловлені усно, письмово, через засоби зв'язку, тобто інтернет, жестами, через демонстрації зброї, фото і відео.

«За публічними матеріалами про оцей законопроєкт №14372, пропонується 5-8 років позбавлення волі за публічні заклики, підбурювання до насильства, зокрема, в інтернеті. Покарання аж до 10 років в певних формулюваннях або випадках. Я зараз не драматизую, а озвучую те, що публічно обговорюють медіа і профільні організації», – підсумовує Катерина Котенкова.

