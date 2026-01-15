На початку 2022 року Київ працював у режимі надзвичайної готовності, розгортав територіальну оборону та готував столицю до захисту, тоді як на державному рівні суспільству “згодовували спокій” і запевняли, що загроз немає. Про це заявив відомий волонтер «Української команди» та громадський діяч Орест Криштафович.

За словами Криштафовича, напередодні повномасштабного вторгнення українців заспокоювали фразами на кшталт “не нагнітайте, війни не буде”, тоді як столиця фактично готувалася до оборони без публічного піару.

Він також розкритикував спроби перекласти відповідальність на міську владу та заяви про те, що Київ нібито був “неготовий”.

Також він висловив претензії щодо діяльності призначених голів районних адміністрацій, які, за його словами, часто імітують активність, конфліктують з обраною громадою владою та займаються політикою замість управління районами в умовах війни.

Криштафович наголосив, що Київ і сьогодні несе величезне навантаження та працює під постійними ударами, але змушений робити це в умовах обмежених ресурсів. Він нагадав, що держава забрала у столиці 8 мільярдів гривень, вилучила військовий ПДФО у громад, а також допустила системні провали у питаннях захисту енергетики.

Водночас громадський діяч підкреслив: попри внутрішні конфлікти, головним джерелом проблем залишається росія, яка здійснює атаки на українські міста та інфраструктуру.

“Київ не просить особливого ставлення. Київ просить чесності — без маніпуляцій і перекладання відповідальності”, — підсумував Орест Криштафович.