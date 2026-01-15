В українському суспільстві, а особливо серед активної молоді, дедалі гучніше звучить запит на докорінну зміну правил гри в державному управлінні.

Люди втомилися від кабінетних теоретиків і вимагають, щоб ключові структури очолили ті, хто довів свою вірність Україні не словами, а ділом на полі бою. Організація «Тінь» відкрито заявила, що майбутнє нашої безпеки та державності сьогодні залежить від лідерів нової формації — військових професіоналів, які мають безумовний авторитет.

Запит на нові обличчя: авторитет, здобутий у вогні

Представники патріотичної молоді наголошують: час, коли посади отримували за політичні домовленості, має залишитися в минулому. Сьогодні країні потрібна нова державна еліта. Це мають бути люди, чиє ім’я викликає повагу у солдатів в окопах і страх у ворога.

Як зазначають активісти ГО «Тінь», у молодіжного крила країни сформувався чіткий запит: державне кермо мають тримати ті, хто пройшов крізь реальні бойові умови. Тільки такі лідери здатні зрозуміти ціну кожного рішення і нести за нього повну відповідальність перед народом.

Перезавантаження СБУ: чому саме Євген Хмара

Одним із ключових кроків на шляху до оновлення управлінської вертикалі організація бачить призначення генерал-майора Євгена Хмари головою Служби безпеки України. На думку активістів, спецслужба в умовах війни потребує не просто адміністратора, а потужного військового стратега.

Призначення лідера такого рівня — це сигнал усій системі про те, що СБУ стає бойовим органом, де професіоналізм і бойовий досвід стоять вище за будь-яку бюрократію. Це шлях до очищення та посилення структури, яка є фундаментом внутрішньої безпеки країни.

Покоління відповідальності: імена, яким довіряє країна

Активісти сформували своєрідний список лідерів, які вже сьогодні уособлюють нову культуру державної відповідальності. Це покоління військових, що змінили хід історії та продовжують це робити щодня. До списку тих, хто має стати основою оновленої держави, увійшли:

Кирило Буданов та Василь Малюк — керівники, які показали, що українські спецслужби можуть діяти зухвало та ефективно.

Євген Хмара — генерал-майор, чий досвід є критично важливим для перезавантаження системи безпеки.

Андрій Білецький, Михайло Драпатий та Денис Прокопенко — командири, чиї імена стали символом незламності та нового підходу до військового лідерства.

На думку ГО «Тінь», саме ці люди мають формувати нову політичну та управлінську реальність в Україні. Вони не просто виконують накази — вони створюють нову державу, де відповідальність є головною цінністю.