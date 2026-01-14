Про це повідомляє НВ із посиланням на власне джерело в Офісі президента.
За словами співрозмовника видання, ідею перевести ексначальника Головного управління розвідки до найближчого оточення президента Володимира Зеленського активно підтримували іноземні союзники України навіть незважаючи на скепсис з боку окремих українських чиновників.
"Для Буданова ж це, насамперед, акт самопожертви певною мірою. Він пішов на це всупереч різним прогнозам для того, щоб просувати та вирішити ключові питання безпеки та переговорного процесу", - йдеться у коментарі джерела НП, обізнаного про ситуацію в ОП.
Як зазначає співрозмовник видання, Буданов при цьому залишається чинним військовослужбовцем у званні генерал-лейтенанта. Це перший випадок в історії України, коли Офіс президента очолює військовий. Основні завдання ексчельника ГУР на новій посаді стосуються зміцнення обороноздатності держави, мобілізаційних процесів та переговорів, йдеться у матеріалі журналістів.
Також, за інформацією джерела, новий керівник ВП поступово облаштовує свій кабінет на Банковій і перевозить із попереднього місця роботи деякі особисті та символічні речі — зокрема скульптуру жаби, яка раніше знаходилася в його кабінеті в ГУР.
"Таким чином, він намагається створити для себе комфортніші умови, але водночас залишається вірним власним принципам і цінностям, на яких вибудовував роботу розвідки. Саме цей підхід він намагатиметься перенести і до Офісу президента", - резюмував поінформований співрозмовник НВ.