Департамент соціальної політики КМДА і районні держадміністрації Києва повинні забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням літніх та маломобільних киян, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Відповідне доручення дав мер Києва Віталій Кличко.

«Доручив Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Це, переважно, одинокі літні люди», - повідомив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва закликав мешканців столиці повідомити про одиноких літніх та маломобільних людей, які потребують допомоги, в кол-центр КМДА "1551" або в РДА свого району.

«Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока літня людина, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в кол-центр 1551, або в райадміністрацію вашого району», - закликав Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії.

«Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі», - повідомив Віталій Кличко.

Разом із тим він зазначив, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності, та подякував бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації.