Фахівці, які відновлюють інфраструктуру столиці після ворожих обстрілів, отримають додаткову винагороду. Відповідне доручення «Київтеплоенерго», «Київводоканалу», «Київавтодору» та керуючим компаніям дав мер Києва Віталій Кличко.

«Дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, «Київтеплоенерго», «Київводоканал», керуючим компаніям, «Київавтодору»», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі виник ще більший дефіцит електроенергії.

«Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі», - повідомив Віталій Кличко.

Також він наголосив, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності, та подякував бізнесу, який продовжує працювати та забезпечувати мешканців міста всім необхідним в умовах надзвичайної ситуації.

«Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації», - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.