Уявіть собі лісовий лужок, де замість трави та квітів — величезні терикони відходів деревообробки та звичайне побутове сміття.

Саме таку картину застали екоінспектори неподалік Радомишлю на території, за яку відповідає філія «Столичний лісовий офіс» (ДСГП «Ліси України»). Тепер за недбалість лісівникам доведеться відповідати у суді.

Сміттєві «багатоповерхівки» посеред лісу

Коли інспектори приїхали з перевіркою навесні 2025 року, вони були вражені масштабами захаращення. Відходи деревообробки (переважно тирси) та інший мотлох просто скидали на землю без ізоляції.

Масштаби проблеми:

Площа: Загалом під сміттям опинилося 1,7 га лісових земель.

Висота: Шар відходів сягав 1,7 метра – це висота дорослої людини.

Таке «нашарування» не просто псує пейзаж. Під час дощів вся ця гігантська губка вбирає воду, що вимиває з відходів шкідливі речовини у грунт і підземні води.

Що виявила лабораторія?

Екологи взяли проби ґрунту, щоб зрозуміти, наскільки серйозною є шкода. Результати аналізів підтвердили найгірші побоювання: у землі виявили значне перевищення амонію. Це означає, що лісовий ґрунт уже почав «хворіти» через гниття відходів, і цей процес загрожує екологічній безпеці всього суспільства.

Фахівці підрахували: збитки, завдані природі Радомишльського краю, становлять понад 1,6 мільйона гривень.

Добровільно платити відмовилися

Екоінспекція Поліського округу запропонувала «Лисам України» вирішити питання миром: визнати провину та сплатити гроші до бюджету на відновлення довкілля. Проте лісівники платити відмовилися.

Саме тому до справи приєдналася прокуратура. До Господарського суду Житомирської області подано позов. Наразі держава вимагає не лише мільйонного відшкодування, а й зобов'язання повністю розчистити ділянки від сміття.

Цитата дня:

Ми реагуємо на кожен факт забруднення земель. Але коли бізнес чи держструктури відмовляються добровільно виправляти помилки, на допомогу приходить екологічна прокуратура. Забруднена земля – це загроза для людей, тому ми йдемо до суду», – наголосив керівник екоінспекції Полісся Євген Медведовський.