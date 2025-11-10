В этом году инвестиционный форум Киева впервые состоится в Берлине.

Цель мероприятия, которая стартует 12 ноября – привлечь средства на послевоенное восстановление и развитие столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«После форумов в Брюсселе в 2022 и 2023 годах, событие впервые состоится в Берлине – городе, символизирующем восстановление, инновации и партнерство. На мероприятии, в частности, обсудят инвестиции в инфраструктуру, экономику и инновационные проекты в Киеве. Также важной темой форума станет социальное предпринимательство как одна из основ обновления», – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Европа заинтересована в успешной Украине, поэтому Инвестфорум этого года состоится под лозунгом «Инвестируем в устойчивость. Формируем будущее».

«Уже в девятый раз Киевский инвестиционный форум собирает лидеров для формирования совместного видения восстановления и устойчивости. От Киева до Брюсселя. А теперь и в Берлин. Наше сотрудничество отражает устойчивость и силу партнерства. Вместе мы сильнее и эффективнее. Европа заинтересована в успешной Украине», – отметил Виталий Кличко.

Напомним, Инвестиционный форум города Киева был начат столичной мэрией в 2012 году. Из-за полномасштабного вторжения в 2022-2023 годах форум проводили в Брюсселе по приглашению мэра города Филиппа Клоза.

В прошлом году общий пакет инвестиций, привлеченных на инвестфоруме для усиления устойчивости и более быстрого восстановления Киева, составил около 1,1 миллиарда евро. Также было согласовано сотрудничество с ЕБРР по направлениям энергетической безопасности для обеспечения стабильной жизнедеятельности украинской столицы.