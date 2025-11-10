Современные дроны разных типов, РЭБ-рюкзаки для защиты от вражеских беспилотников, мощные зарядные станции, генераторы и Starlink-системы для стабильной связи, переданные ГУР во время последней миссии, будут направлены подразделениям разведки, выполняющим задачи на самых горячих участках фронта.

Кроме того, волонтеры фонда презентовали главе ГУР Кириллу Буданову бронемобиль Inguar-3 — украинскую боевую машину нового поколения, разработанную компанией Inguar Defence. Inguar-3 имеет модульную конструкцию с отдельными передней и задней бронекапсулами, что позволяет быстро изменять конфигурацию автомобиля – в варианте десантного авто, пикапа или носителя тяжелого вооружения. Машина оснащена комбинированным бронированием из алюминиевых и стальных плит, способна выдерживать попадание бронебойных шаров калибра 7,62×51 мм и обломки 155 мм снарядов с расстояния 60 метров. Противоменная защита обеспечивает устойчивость к подрыву на мини с эквивалентом до восьми килограммов взрывчатки.

Мы системно поддерживаем не только разведчиков ГУР, но и боевые подразделения Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Вооруженных сил и Национальной гвардии. Еженедельно доставляем технику и средства связи, которые дают нашим защитникам преимущество на поле боя и спасают жизнь. Мы работаем, пока на фронте нужна будет наша поддержка», — отметил Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации.

С начала полномасштабного вторжения фонд «Надежда» совершил 360 миссий на линию столкновения, передав более 350 систем радиоэлектронной борьбы с иммерсионным охлаждением и широким диапазоном частот, тысячи дронов, Starlink-терминалов, генераторов, зарядных станций и десятки автомобилей. Помощь фонда регулярно поступает на Харьковское, Донецкое, Запорожское, Херсонское и Сумское направления, где продолжаются самые ожесточенные бои.