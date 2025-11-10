Политик и общественный деятель Николай Томенко поделился возмущенными размышлениями после проведения экскурсий для курсантов СБУ и студентов в Переяслав и Канев.

Он подверг резкой критике местную исполнительную службу и полицию за саботаж исполнения решения Верховного Суда, обязывающего УПЦ Московского патриархата освободить историческую Михайловскую церковь в Переяславе. По словам Томенко, фанаты "русского мира" продолжают использовать памятку 1,5 года после окончательного вердикта суда, тогда как властные структуры "боятся бабушек" и "ждут указаний из Киева". В Каневе же, после выдворения из Успенского собора, представители МП успели порезать языки звоном и украсть оборудование, а полиция этого "не заметила".

Переяславский саботаж - "Боятся бабушек"

Николай Томенко напомнил об историческом значении Переяслава и о Михайловской церкви, которую еще при Януковиче незаконно отобрали у Заповедника и передали фанатам "русского мира".

Решение Верховного Суда от 10 апреля 2024 обязало УПЦ МП освободить помещение храма. Однако, по словам Томенко, решение не выполняется:

"Каким же было наше удивление, когда работники Заповедника рассказали, что за 1,5 года местная исполнительная служба и полиция НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ для выполнения решения Верховного Суда, которое напоминаю — окончательно и не подлежит обжалованию."

На вопрос "Почему?" политик получил впечатляющие ответы:

"Ибо исполнительная служба боится «бабушек» — фанаток кириллы-путина, а полиция ждет дополнительное указание из Киева и так 1,5 года!"

Каневское варварство и "слепая" полиция

В Каневе ситуация несколько иная, но, по мнению Томенко, не менее показательна. Фанаты "московской канонической церкви" таки освободили знаменитый Успенский собор 1144 (где стоял гроб Шевченко), но с откровенным вандализмом.

Томенко описал действия сторонников "русского мира" после выселения:

"Они успели забрать с собой часовое оборудование, устройство для управления колоколом и срезали языки (была) с церковных колоколов... Местная полиция, НЕУЧЕННАЯ воевать и защищать Украинский мир, конечно не зафиксировали ни одного факта преступления."

Он отметил, что после себя они также оставили роспись ада, где "канонические" разместили известных украинских церковных деятелей.

Заключение Томенко: "Разгилы и оболтусы"

Политик подытожил, что такое бездействие власти и правоохранителей только подыгрывает врагу.

"Так властные разгильдяи и оболтусы из полиции защищают/игнорируют ЗАКОНЫ УКРАИНЫ, нашу ИСТОРИЮ, КУЛЬТУРУ и ЦЕРКОВЬ. Вместо этого местные слуги кириллы-путина всячески используют это и ждут своих «освободителей из московщины»."

В заключение Томенко поделился свежим абсурдным фактом: полиция Переяслава, которая не смогла выселить фанатов МП, открыла дело против… Национального заповедника, строящего туалет для посетителей музеев в исторической части города. Это лишь подчеркивает, насколько искажены приоритеты некоторых местных властных структур.