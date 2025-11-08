Киевский метрополитен отметил свое 65-летие — юбилей важного символа столицы, который в мирное время соединяет миллионы людей, а во время войны стал надежным укрытием для десятков тысяч киевлян.

Именно здесь, в действующем тоннеле метро, ​​украинский композитор, пианист-виртуоз и посол Благотворительного фонда молодежной инициативы Надежда Евгений Хмара представил свою новую уникальную музыкальную работу.

Художник разместил белый рояль прямо на путях в тоннеле и исполнил авторскую композицию в сопровождении симфонического оркестра. Этот проект стал символом единства, силы и возрождения — рождающейся даже под землей музыки среди бетона и металла, но звучит для людей, ежедневно борющихся за право на жизнь в столице.

«Метрополитен – это не просто транспорт. Это сердце Киева, которое продолжает биться даже в самые тяжелые времена. Оно соединяет людей, дарит безопасность и надежду. Именно это я хотел передать через музыку», – отметил Евгений Хмара.

С начала полномасштабного вторжения Евгений Хмара стал примером артиста, соединившего творчество с общественной деятельностью. Как посол Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» он проводит благотворительные концерты в военных госпиталях и больницах — в Черниговской, Донецкой, Сумской, Запорожской и других областях, выступает перед ранеными защитниками, даря им поддержку, силу и веру.

Его выступления сопровождаются благотворительным собранием для фронта — на закупку систем связи, зарядных станций, медицинского оборудования и протезов для потерявших конечности военных. Евгений неоднократно лично приобщался к гуманитарным миссиям вместе с командой фонда «Надежда» и председателем наблюдательного совета фонда Валерием Дубилем, помогая доставлять необходимое снаряжение подразделениям ГУР, Вооруженных сил Украины, пограничникам и нацгвардейцам.

Параллельно с деятельностью в Украине Евгений Хмара активно представляет наше государство на международных сценах – выступает на благотворительных вечерах, концертах и ​​аукционах. В своих выступлениях он рассказывает об украинских военных, о потерях и мужестве, призывает мир поддерживать Украину, превращая музыку в мощный инструмент культурной дипломатии.