Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, какие права у ТЦК и полиции на блокпостах, что такое мобильные блокпосты и законно ли это, и объяснила, на что обращать внимание во время остановок, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Важный нюанс. В законах вообще нет такого термина – мобильный блокпост. Это такой некий ярлык, нет определения, нет и особых полномочий. Да, на колесах любые кочевые остановочные точки должны подчиняться обычным нормам: приказ коменданта, уполномоченные лица – иначе это правовой вакуум, где проверку просто легко обжаловать», – подчеркивает Екатерина Котенкова.

Относительно законного блокпоста, рассказывает она, есть отдельное постановление Камбина №1456, которое прописывает механизм проверки документов и досмотра вещей или авто в условиях военного положения, эту проверку могут осуществлять уполномоченные приказом коменданта лица. А вне блокпоста, отмечает журналистка, основания остановки ограничены: нарушение ПДД, технические неисправности, ориентировка, розыск, необходимость оплаты свидетеля ДТП и т.д., но не само по себе военное положение.

«Самостоятельно останавливать авто на дороге ТЦК не могут. Они могут быть на законном блокпосте вместе с полицией, но полномочия по остановке и осмотру есть только у полицейских. Без полиции – нет, ТЦК – это не дорожный орган. Если тормозит бригада ТЦК, спросите где полиция и на каком основании вас остановили», – утверждает Екатерина Котенкова.

В целом же, констатирует журналистка, во время военного положения проверок больше, но процедура никуда не исчезла, поэтому на законном блокпосте нужно спрашивать о решении военного командования или коменданта, об уполномоченных и целях проверки. Съемка на телефон в публичном месте, отмечает она, обычно допустима, это ваша страховка, и вне блокпоста нужно просить назвать конкретную причину остановки, фиксировать время, место, жетон, машину патруля.

