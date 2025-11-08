Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Конечно, когда враг сейчас разрушает стены, он прежде всего хочет что? Разрушить память, чтобы ее не было, стереть, как это было во многих других исторических моментах у нас. Мы не просто восстанавливаем стены, мы хотим восстановить достоинство», – подчеркивает Виталий Романчукевич.

По словам гостя программы, прежде всего в восстановлении нуждаются святыни, пострадавшие во время войны, их очень много, и Министерство культуры делает огромную работу – создает перечень пострадавших культурных памятников. А вообще, считает он, в контексте восстановления стоит общаться с громадами, потому что она лучше знает, какие культурные объекты нужно восстановить в первую очередь.

«И я думаю, что технологии – это новое оружие культуры. Потому что однозначно что-то можно и не отстроить, но оцифровать – да. Надо сохранить это, показать это потомкам, это тоже очень важный момент. И мы живем сейчас в таком цифровом мире, вы понимаете, что реальность уже переходит в цифровые галактики, в виртуальность», – отмечает Виталий Романчукевич.

Поэтому, убежден он, очень важно сейчас сделать цифровое наследие, чтобы оно осталось у нас в будущем, это тоже большое направление работы, речь идет не только о восстановлении, но и архивизации того, что мы можем оставить потомкам. Ведь, напоминает гость программы, есть столько объектов, которые мы не можем восстановить, потому что даже не знаем, как оно первоначально выглядело, очень много таких примеров есть из трипольской культуры.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что для нас позиция президента США – это лотерея с неизвестным результатом.

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, чего действительно требуют Венгрия, Словакия и Чехия: «Это не об Украине».