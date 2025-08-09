Идеолог Олесь Доний объяснил, что Трамп предлагает примирение, на которое не может согласиться ни путин, ни Зеленский, а все эти переговоры, визиты, заявления и сливы в медиа – это лишь пустой шум, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 шагов».

«Информация, которую мы слышим от официальных деятелей, не просто противоречива, а никакая. От Трампа: плодотворно поговорили с россией, но ни о чем не договорились, через неделю будет встреча, но, может, через несколько недель. То есть примерно в том же стиле, как 50 дней, 10 дней, а потом, может быть, снова пару месяцев, а там еще полгода», – отмечает Олесь Доний.

Сначала, напоминает он, была информация из российских источников, приближенных к кремлю, что может быть какое-нибудь воздушное перемирие, но война на суше будет продолжаться. Далее, продолжает идеолог, польское издание написало о возможных мирных предложениях США, которые Уиткофф передал путину: перемирие, заморозка вопроса о территориях, снятие санкций с россии и т.д. Однако, убежден эксперт, к этому всему следует относиться скептически, потому что ничего не будет.

«Почему у меня скепсис? Из триады Трамп-путин-Зеленский хочет примирения только один человек – Трамп, а Зеленский и путин хотят победы. Это разные вещи. Победы в тех журналистских сливах информации не демонстрируется, там перемирие, это не окончательно победа ни Украины, ни россии», – объясняет Олесь Доний.

По его словам, путина и всю кремлевскую верхушку питает война, они не заинтересованы ни в перемирии, ни в мире. Украинским властям, констатирует идеолог, война сама по себе не угрожает, они же не воюют на фронте, а вот перемирие грозит выборами. Поэтому, убежден он, мы и дальше будем слышать заявления, которые приятны ушам Трампа и обнадеживают общество, но все это на самом деле ни к чему не приведет.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что США объединились с Европой и Украиной против россии.

Также Politeka писала о том, что Гудков оценил, как долго Трамп будет на стороне Украины.