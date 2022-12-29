Звичні застілля на свята створюють багато галасу, обговорень та бесід, але серед різних знаків зодіаку є найгучніші представники.

Дуже часто перед кожним Новим роком астрологи роблять різні прогнози, розповідають про плани на майбутнє для кожного із знаків зодіаку, а також діляться порадами. Обговорюють також у мережі та теми різних пристрастей, які притаманні конкретним групам.

Наприклад, на думку астрологів, є кілька знаків зодіаку, які люблять найбільше пошуміти на свята та випити алкоголь.

Овен опинився на першому місці. Серед представників цього знака часто трапляються люди, які поводяться імпульсивно і не думають про наслідки. Однак вони також товариські та привітні, люблять дружні компанії та гучні застілля.

Риби посідають друге місце серед любителів випити. Вони спокійні, уважні та бажаючі добре відпочити у компанії друзів. Вони люблять випити і випити разом з кимось, проте при цьому Риби добре себе контролюють і не переходять грань.

Леви люблять бути у центрі уваги. Їм подобається, коли їх бачать і чують, вони люблять випити для розслаблення і вихваляються хльосткими жартами. Святкове гуляння для Львів – не проблема.

Стрільці люблять відпочити з пригодою, вважають за краще дізнаватися про нове і люблять розповісти про враження, тому не відмовляються від алкоголю.

Скорпіони Представникам цього знака дуже важко відмовитись від пропозиції випити. Люди-Скорпіони не вміє контролювати кількість випитого і себе. Випивши зайвого, вони можуть накоїти те, за що буде соромно ще довгий час. Їм необхідно навчитися почуття міри.

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