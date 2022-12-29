Очень часто перед каждым Новым годом астрологи делают различные прогнозы, рассказывают о планах на будущее для каждого из знаков зодиака, а также делятся советами. Обсуждают также в сети и темы различных пристрастий, которые присущи конкретным группам.
К примеру, по мнению астрологов, есть несколько знаков зодиака, которые любят больше всех пошуметь на праздники и выпить алкоголь.
Овен оказался на первом месте. Среди представителей данного знака, часто попадаются люди, которые ведут себя импульсивно и не думают о последствиях. Однако они также общительны и приветливы, любят дружественные компании и громкие застолья.
Рыбы занимают второе место среди любителей выпить. Они спокойные, внимательные и желающие хорошо отдохнуть в компании друзей. Они любят выпить, и выпить вместе с кем-то, однако при этом Рыбы хорошо себя контролируют и не переходят грань.
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Львы любят быть в центре внимания. Им нравится, когда их видят и слышат, они любят выпить для расслабления и хвастаются хлесткими шутками. Праздничное застолье для Львов – не проблема.
Стрельцы любят отдохнуть с приключением, предпочитают узнавать новое и любят рассказать о впечатлениях, поэтому не отказываются от алкоголя.
Скорпионы Представителям этого знака очень сложно отказаться от предложения выпить. Люди-Скорпионы не умеет контролировать количество выпитого и себя. Выпив лишнего, они могут натворить то, за что будет стыдно еще долгое время. Им необходимо научиться чувству меры.
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