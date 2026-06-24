Повага до праці медичних працівників під час війни є маркером зрілості та відповідальності суспільства, заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.



За її словами, від початку повномасштабного вторгнення київська медична спільнота забезпечила безперервність надання допомоги, а столичні лікарні жодного дня не припиняли роботу. Медперсонал працює в умовах повітряних тривог, надає допомогу постраждалим від ракетних ударів та обслуговує тисячі внутрішньо переміщених осіб.



«Медичний фронт столиці — це титанічна праця тисяч людей. Повага до їхньої праці має бути безумовною, адже саме завдяки їхній стійкості ми маємо можливість жити й працювати у рідному місті», — наголосила Мостепан.



Очільниця департаменту також закликала до відповідального висвітлення роботи закладів охорони здоров’я. Вона зазначила, що конструктивна критика є важливою, проте безпідставні звинувачення та маніпуляції в медіапросторі негативно впливають на моральний стан медиків, які потребують справедливої оцінки своєї роботи.