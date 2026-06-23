Військовослужбовець ЗСУ з позивним «Киянин» (Микола Хархан) виступив на захист 425-го окремого штурмового полку «Скеля», який останніми днями опинився в центрі суспільної уваги після резонансних публікацій у медіа.



За словами військового, будь-які можливі порушення мають бути ретельно розслідувані правоохоронними органами, однак він застеріг від поспішних висновків щодо всього підрозділу до завершення офіційного слідства.



«Киянин» наголосив, що «Скеля» є одним із найбільш відомих штурмових підрозділів Сил оборони, який брав участь у боях на найскладніших напрямках війни — від Ізюма та Бахмута до Авдіївки, Вугледара і Покровського напрямку.



На його думку, масове поширення узагальнень про нібито злочинний характер штурмових підрозділів може сприяти деморалізації суспільства та військових. Військовий також звернув увагу, що окремі наративи навколо ситуації збігаються з тезами, які тривалий час використовує російська пропаганда для дискредитації української армії.



Водночас він підкреслив, що підтримка військових підрозділів не означає відмову від розслідування можливих правопорушень, а справедливість має базуватися на встановлених фактах, а не на емоціях чи припущеннях.