Шалений наплив туристів, масова забудова та банальна людська недбалість щодня завдають нищівного удару по водних артеріях регіону. Днями на Івано-Франківщині за одним столом зібралися науковці, екологи та народні депутати, аби відверто поговорити про кризову ситуацію. Під прицілом опинилися найпопулярніші туристичні магніти — Буковель та Яремче, де очисні споруди вже ледве справляються з навантаженням. Чи вдасться врятувати гірські перлини від токсичного забруднення та як планують карати тих, хто наживається на нищенні природи — читайте у нашому матеріалі.







Гірські річки під прицілом цивілізації

Карпати — це не просто неймовірні краєвиди, а справжня «водонапірна башта» всієї України. Саме тут, високо в горах, формуються водні ресурси, які живлять величезну кількість населених пунктів нижче за течією. Проте сьогодні стан малих карпатських річок викликає серйозне занепокоєння у фахівців. Щоб знайти вихід із глухого кута, представники Державної екологічної інспекції Карпатського округу об'єднали зусилля з науковцями та парламентарями.







Головна проблема полягає в тому, що люди часто забувають про прості правила співіснування з природою. Під час палких дискусій учасники зустрічі порушили болюче питання — масове ігнорування законів щодо прибережно-захисних смуг. Там, де за логікою та законом має бути недоторкана зелена зона, часто виростають приватні паркани чи комерційні об'єкти. Екологи б'ють на сполох: без посилення екологічного контролю та реального притягнення порушників до відповідальності, ми ризикуємо втратити унікальні екосистеми назавжди.

Туристичний бум проти екології: кейс Буковеля та Яремче

Окремо і дуже емоційно присутні обговорили ситуацію в місцях, які в усіх на слуху — у місті Яремче та навколо знаменитого туристичного комплексу Буковель. Ні для кого не секрет, що ці локації щороку приймають сотні тисяч гостей. Але є й зворотний бік такої популярності — колосальне навантаження на місцеву інфраструктуру.

Робота водоочисних споруд, правильне водовідведення та жорсткий контроль за тим, що саме скидається у воду, зараз стали питаннями виживання для місцевої флори та фауни. Стічні води від численних готелів та ресторанів не повинні потрапляти в чисті гірські потоки без належної фільтрації. Фахівці зійшлися на думці, що правила гри для бізнесу в таких курортних зонах мають бути максимально жорсткими, а перевірки — регулярними та безкомпромісними.

Науковий підхід та «Живий Прут»

Під час зустрічі мова йшла не лише про проблеми, а й про конкретні кроки для їх вирішення. Науковці презентували свіжі результати моніторингу якості поверхневих вод. Вони запропонували перейти на так званий басейновий підхід до управління ресурсами — це коли річку сприймають як єдиний живий організм від її витоку високо в горах і до самого гирла, незалежно від адміністративних кордонів.





Учасники обговорили, як зберегти унікальне біорізноманіття гірських річок, адже через забруднення води та зміну русел зникають рідкісні види риб та рослин. Наочним та дуже зворушливим підтвердженням того, за яку красу зараз ведеться боротьба, стала презентація документального фільму «Живий Прут». Ця стрічка ще раз нагадала всім присутнім, що чиста вода — це наше спільне багатство, і якщо ми не захистимо його сьогодні, завтра рятувати буде нічого. За підсумками зустрічі розробляються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть оновити застаріле законодавство та дадуть екологам реальні інструменти для боротьби із забруднювачами.