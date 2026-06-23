Багаторічна судова епопея навколо забруднення річки Гнилоп’ять на Житомирщині вийшла на фінішну пряму з розгромним результатом для екологічних шкідників.

Сьомий апеляційний адміністративний суд ухвалив жорстке рішення, повністю позбавивши ТОВ «Комплекс екологічних споруд» права на спеціальне водокористування. Після того, як фірму неодноразово ловили на зливанні хімікатів та ігноруванні законів, державні органи пішли на радикальний крок — і виграли справу, довівши, що безкарно труїти українські водойми більше нікому не дозволять.

Апеляційний розворот: як Житомирський суд отримав ляпас від вищої інстанції

Історія з ТОВ «Комплекс екологічних споруд» тягнеться вже не перший місяць. Раніше Житомирський окружний адмінсуд чомусь став на бік бізнесу й відмовився анулювати фірмі дозвіл на використання води. Проте Державне агентство водних ресурсів України разом із екологами не змирилися з таким вердиктом і подали апеляцію.

Сьомий апеляційний адміністративний суд підійшов до справи значно принциповіше. Феміда повністю скасувала попереднє рішення першої інстанції та ухвалила нове: позов задовольнити, а дозвіл на спеціальне водокористування, який компанія отримала у 2023 році, — остаточно анулювати.

Фосфати, азот і завалені приписи: на чому погоріли екопорушники

Підставою для такого радикального судового рішення стали залізобетонні докази, які зібрали інспектори Державної екологічної інспекції Поліського округу. Екологи буквально за руку ловили підприємство на хронічному ігноруванні правил гри та невиконанні законних вимог.

Зокрема, під час раптових перевірок у червні 2024 року та лютому 2025 року лабораторія екологів зафіксувала, що фірма масово зливала у річку Гнилоп’ять небезпечні речовини. Рівень забруднення за такими показниками, як БСК₅ (біологічне споживання кисню), ХСК (хімічне споживання кисню), азот амонійний, фосфати та звичайні завислі речовини, просто зашкалював і перевищував усі дозволені державою нормативи.

Позиція ДЕІ: держава виступає єдиним фронтом проти шкідників

Це вже далеко не перший юридичний програш ТОВ «Комплекс екологічних споруд». Раніше крапку у фінансових претензіях до фірми поставив Верховний Суд, який змусив підприємство виплатити понад 1,6 мільйона гривень збитків за руйнування екосистеми річки Гнилоп’ять.

Керівник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський зазначає, що ця перемога в апеляції — результат злагодженої роботи різних відомств, які захищають природу:

«Варто зауважити, що це вже не перше судове рішення на користь держави щодо діяльності ТОВ "Комплекс екологічних споруд". Раніше Верховний Суд підтвердив законність вимог Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо стягнення з підприємства понад 1,6 млн грн збитків, завданих забрудненням річки Гнилоп’ять.

У свою чергу, Державне агентство водних ресурсів України, враховуючи матеріали та встановлені Інспекцією факти порушень вимог водоохоронного законодавства, підтримало позицію ДЕІ Поліського округу та ініціювало питання анулювання дозволу на спеціальне водокористування. Це свідчить про консолідовану позицію державних органів щодо необхідності збереження та захисту природних ресурсів».



Очільник інспекції підкреслив: суди абсолютно різних юрисдикцій один за одним визнають правоту контролюючих органів. Це чіткий сигнал для всього бізнесу регіону: якщо ти систематично порушуєш екологічні закони та ігноруєш попередження, держава знайде спосіб повністю заблокувати твою діяльність.